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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد فوزها بمليون جنيه.. صدى البلد يحاور الطالبة الأولى بالمشروع الوطني للقراءة

الطالبة أشرقت جمال
الطالبة أشرقت جمال ابو الفتوح

فازت الطالبة أشرقت جمال أبو الفتوح بالصف الثالث الثانوي بالمركز الأول بمسابقة المشروع الوطني للقراءة وحصلت على مبلغ مالي وقدره مليون جنيه.

والتي أقيمت اليوم تحت رعاية مؤسسة البحث العلمي (مصر- دبي)، الجهة المؤسسة والداعمة للمشروع الوطني للقراءة، وأقيم الحفل الختامي للدورة الأولى من المشروع بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وتضمن الاحتفال الإعلان عن الفائزين بالدورة الأولى على مستوى الجمهورية وتكريمهم.

وشهد الحفل الختامي حضور نخبة من القادة وصناع القرار؛ على رأسهم معالي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ونخبة من قيادات الميدان التربوي والثقافي والإعلامي.

طالب بطب القاهرة يفوز بالمركز الأول في المشروع الوطني للقراءة

وقالت الدكتورة أميرة والدة الطالبة أشرقت الحاصلة على جائزة المليون جنيه بمسابقة المشروع الوطني للقراءة أن أشرقت بدأت ببناء نفسها بنفسها وتسعى للوصول إلى المعلومة والمصادر من خلال الكتب والإنترنت والاستعانة ببعض المدرسين المقربين إليها.

وأكدت والدة الطالبة اشرقت أن رغم صغر سنها إلا انها أظهرت إبداعها وتفوقها في هوايات متعددة ، حصلت على المركز الأول في مسابقة "المشروع الوطنى للقراءة"، لتصبح "رائدة المعرفة "
وأوضحت أن قراءات اشرقت متعددة جدا بين دراسة الحضارات وقيم الأمم والأديان السماوية.

وأضافت أن أشرقت تخطت مشوار طويل مليء بالحماس والإصرار والرغبة في السير بنهج منظم من اجل الحصول علي المعلومة والمعرفة التي تساعدها في الوصول الي الدرجة التعليمية التي تحلم بها.

ونجح أكثر من ٤٠ قارئا في الوصول لمنصة التتويج والفوز بجوائز المشروع، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية ٢٠ مليون جنيه، كما كشفت المؤسسة عن انطلاق الدورة الثانية للمشروع بعد الحفل الختامي مباشرة، ليواصل رسالته نحو تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، وبذلك يسهم في تعزيز ريادة مصر الثقافية إقليمياً وعالمياً تماشياً مع رؤية الدولة لعام ٢٠٣٠.

المشروع الوطني للقراءة مسابقة المشروع الوطني للقراءة الطالبة اشرقت الطالبة اشرقت جمال ابو الفتوح مؤسسة البحث العلمي مصر- دبي للمشروع الوطني للقراءة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اخبار التعليم

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