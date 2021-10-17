طالب بطب القاهرة يفوز بالمركز الأول في المشروع الوطني للقراءة

نظّمت مؤسسة البحث العلمي (مصر– دبي)، الحفل الختامي للدورة الأولى من "المشروع الوطني للقراءة" اليوم الأحد بالمسرح الكبير في دار الأوبرا.



ويتضمن الاحتفال إطلاق الدورة الثانية من المشروع والإعلان عن الفائزين بالدورة الأولى على مستوى الجمهورية وتكريمهم، إذ يحصل أصحاب المراكز الأولى والثانية على جائزة قدرها مليون جنيه للأول ونصف المليون جنيه للثاني، وتتدرج الجوائز بعد ذلك من ربع مليون إلى ١٠٠ ألف جنيه حتى تصل إلى ٥٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى زيارة لأكبر المكتبات في العالم.

وحضر الاحتفالية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ونجلاء الشامسي رئيس مؤسسة البحث العلمي الأمين العام للمشروع الوطني للقراءة، ويُقام الحفل بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة من أجل تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع تعمل على تعزيز ريادة مصر الثقافية تماشياً مع رؤية الدولة لعام ٢٠٣٠.

محمد طه محمد عبد الحميد، بكلية الطب جامعة القاهرة يحصل علي المركز الاول بالدورة الأولى بالمشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهورية.

وقد حصل الطالب احمد خالد محمد، كلية الطب بجامعة المنيا علي المركز الثاني بالدورة الأولى بالمشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهورية.

شارك في الدورة الأولى 3.5 مليون قارئ من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين، نجح 40 منهم في الوصول لمنصة التتويج والفوز بإحدى جوائز المشروع.. حيث نجح المشروع في تحقيق مشاركة بنسبة ٣٥% من المدارس على مستوى الجمهورية، وبنسبة ٧٨.٨% من المعاهد الخاصة والحكومية، وبنسبة ٢٢% شملت الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وبنسبة ٢٨.٣% من الكليات والمعاهد التابعة للجامعات.