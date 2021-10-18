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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مكافحة الفساد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


و نوه المركز بأن التسجيل في هذه الدورات التدريبية، يتم عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .


وتقام هذه الدورات بنظام الـ أون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” وتطبيق "زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .


ومن هذه الدورات يطلق المركز غدا الثلاثاء، 19 أكتوبر، دورة  تدريبية أون لاين لأعضاء هيئة التدريس عن مكافحة الفساد، تستمر حتى الأربعاء 20 من الشهر ذاته.

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