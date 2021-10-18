أكاديمية البحث العلمي توضح تفاصيل التقديم لـ الدورة العامة للملكية الفكرية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه تم فتح باب التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية، المقدمة من الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، بالتعاون معها ومع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي سينتهي في 7 نوفمبر 2021.

وأوضحت الأكاديمية أن هذه الدورة لاقت نجاحًا كبيرًا، خاصة في السنوات الأخيرة، فأصبحت تقدم 3 مرات سنويًا، بعد أن كانت تقدم مرتين كل عام منذ 2016.



واشارت إلى أنه لتسهيل عملية التسجيل؛ فإن الأكاديمية تقدم دليلًا استرشاديًا للمشاركين يتضمن خطوات التسجيل في الدورة العامة.



وأوضح أنه للتسجيل؛ يمكنك إنشاء حساب عبر هذا الرابط عبر منصة الويبو إذا لم يكن لديك حساب،

ثم انسخ الرابط التالي للتسجيل في الدورة



للاستفسار: [email protected]