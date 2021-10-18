عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي توضح تفاصيل التقديم لـ الدورة العامة للملكية الفكرية

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه تم فتح باب التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية، المقدمة من الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، بالتعاون معها ومع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي سينتهي في 7 نوفمبر 2021.

 

وأوضحت الأكاديمية أن هذه الدورة لاقت نجاحًا كبيرًا، خاصة في السنوات الأخيرة، فأصبحت تقدم 3 مرات سنويًا، بعد أن كانت تقدم مرتين كل عام منذ 2016.

txt

التعليم العالي: نسعى لدمج التعليم والسياحة من خلال مبادرة "ادرس في مصر"

txt

وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة المولد النبوي الشريف


واشارت إلى أنه لتسهيل عملية التسجيل؛ فإن الأكاديمية تقدم دليلًا استرشاديًا للمشاركين يتضمن خطوات التسجيل في الدورة العامة.
 

وأوضح أنه للتسجيل؛ يمكنك إنشاء حساب عبر هذا الرابط عبر منصة الويبو إذا لم يكن لديك حساب،
ثم انسخ الرابط التالي للتسجيل في الدورة 

للاستفسار: [email protected]

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي وزير التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: نسعى لدمج التعليم والسياحة من خلال مبادرة "ادرس في مصر"

لتحويل الأبحاث لمشروعات.. توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي و"مصر الخير"

وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة المولد النبوي الشريف

التعليم العالي : جامعة مدينة السادات تنفذ مشروعات بتكلفة 2 مليار و821 مليون جنيه

البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة بالبرنامج العاشر لقادة الأطباء الشبان نهاية أكتوبر

وزير التعليم العالي يشهد افتتاح المؤتمر السنوي الثاني للأهرام لتوطين صناعة الدواء

تفاصيل الإعلان عن منحة Chevening للحصول على درجة الماجستير بالمملكه المتحدة

التعليم العالي في أسبوع.. وزير التعليم العالي يتفقد جامعتي القاهرة وعين شمس لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.. ويغادر إلى باريس للمشاركة في المجلس التنفيذي لليونسكو

ترشيحاتنا

مدرب بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسى.. وموقف إصابة عبد الله السعيد.. فيديو

تصفيق حاد لفريقهم.. انهيار مدرج بالمشجعين أثناء مباراة كرة قدم

الزمالك يكشف كواليس تحطيم غرفة ملابس توسكر الكيني.. «حازم إمام كان متعصبا».. فيديو

محمد جودة: نتيجة الأهلي أمام الحرس الوطني «إيجابية».. والهجوم على الفريق غرضه «الهدم».. فيديو

بعد تعليقها اللبس أذواق.. فساتين ثراء جبيل تثير الجدل فى مهرجان الجونة| شاهد

لأول مرة منذ تدميره على يد داعش.. الاحتفال بالمولد النبوي بمسجد النوري بالموصل العراقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

بسرعة 684 كيلو متر.. كويكب يمر قرب الأرض بعد دقائق

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

كيف سيتم التعرف على الموظفين والمواطنين الحاصلين على لقاح كورونا؟.. الحكومة تجيب

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ