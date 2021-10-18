بسرعة 684 كيلو متر.. كويكب يمر قرب الأرض بعد دقائق

تشهد الكرة الأرضية اليوم الإثنين عبور كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2021 TG14 يبلغ قطره سبعة أمتار يتحرك بسرعة 11.4 كيلومتر بالثانية أي 684 كيلو متر في الساعة وسيكون في أقرب مسافة 250,716 كيلومتر عند الساعة 02:54 صباحا بتوقيت القاهرة (12:54 صباحا بتوقيت غرينتش) ولمعانه الظاهري ( 19.87 +) لذلك لن يرى بالعين المجردة ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا.

الكويكب 2021 TG14 بحسب بيان صادر عن الجمعية الفلكية بجدة، ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية ، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة.

استنادًا إلى أحدث الحسابات المدارية عالية الدقة تم التأكيد بأن اقتراب الكويكب 2021 TG14 يوم الإثنين هو الأقرب خلال السنوات العشر القادمة.

لو أن الكويكب 2021 TG14 في مسار اصطدام مع الأرض فانه سيتفكك اعلى الغلاف الجوي للارض ولن يكون له تأثير خطير على سلامة سكان الأرض .

تعتبر مثل هذه الفرص مهمة للحصول على مزيد من البيانات ع الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الأجسام مثل الة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا.

جدير بالذكر أن الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية كوكبنا، وهو تأثير يطلق عليه " مساعدة الجاذبية " وتستخدمه وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة في نظامنا الشمسي.