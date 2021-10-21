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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلم ليال ولام شمسية | تعرف على القائمة المبدئية لـ مسلسلات رمضان 2022

صدى البلد

حجز عدد من النجوم مقاعدهم مبكرا فى السباق الرمضانى 2022، حيث بدأوا التحضير المبدئى لأعمالهم القادمة، سواء شكلت أجزاء ثانية لأعمال تم التنويه عنها الموسم الماضى ، أو مسلسلات جديدة لم يتم الاستقرار على اسمها النهائى حتى الآن.

نستعرض أبرز التفاصيل فى السطور التالية ..

منى زكى 

 

اختار صناع مسلسل النجمة منى زكى اسم مؤقت لمسلسها بعنوان "لام شمسية"، وهو العمل المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو من تأليف مريم ناعوم وورشتها الكتابية، ومن إخراج كريم الشناوى، حيث بدأت الشركة المنتجة للعمل التحضيرات المبدئية للمسلسل.

وتعاقدت الشركة مع كل من الفنانين إياد نصار وأحمد رزق، لتقديم أدواراً مهمة ضمن أحداث المسلسل بجانب شخصية البطلة منى زكى، على أن يتم التعاقد مع باقى الممثلين خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن مريم ناعوم تمضى في كتابة الحلقات الأولى حتى يبدأ تصوير المسلسل مبكراً بحسب الجدول الزمنى الذى وضعه صناع العمل .

ياسمين صبرى 

 

تعقد الفنانة ياسمين صبري، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد «حلم ليال» المقرر عرضه فى رمضان القادم.

 

وكانت ياسمين استقرت على معالجة درامية بعنوان «حلم ليال» لتقديمها في مسلسل درامي بعد مفاضلتها بين أكثر من سيناريو ومعالجة درامية.

مسلسل «حلم ليال» من المقرر بدء تصويره نهاية شهر أكتوبر القادم وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المخرج الذى سيتولى إدارة العمل ولا على الأبطال المشاركين في الحلقات.

 

محمد رمضان ودينا الشربينى 

 

حسمت الفنانة  دينا الشربيني الجدل الذي أثير في الأيام الماضية بخصوص مشاركتها الفنان محمد رمضان في مسلسل جديد سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل.


وأكدت دينا الشربيني،أنها "بالفعل تلقت عرضا من شركة الإنتاج للمشاركة قي المسلسل، وأبدت موافقتها لكنها لم تتعاقد حتى الآن"، مشيرة إلى أنها أعجبت بالسيناريو وبشخصيتها في المسلسل، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العمل.


ولفتت إلى أن شركة الإنتاج تحيط العمل بسياج من السرية التامة، مشيرة إلى أنها سعيدة بالتعاون مع محمد رمضان مجددا بعد النجاح الكبير الذي حققاه معاً في فيلم "جواب اعتقال"، فهو نجم كبير وأعماله ناجحة، على حد وصفها.

 

سيد رجب وسلوى عثمان

 

أعلن صُناع مسلسل "رمضان كريم" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان 2017، بدء التحضير للجزء الثانى لعرضه فى موسم رمضان 2022، أى بعد 5 سنوات من نجاح الجزء الأول. 


ونشر السيناريست أحمد عبدالله، صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك" من جلسة التعاقد رسميًا على المسلسل برفقة مخرج العمل سامح عبدالعزيز والمنتج أحمد السبكى.

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