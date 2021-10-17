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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تكشف حقيقة تأليفها لـ مسلسلها الجديد

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

أثارت الفنانة ياسمين صبري، الجدل بشأن مسلسلها الرمضاني المقبل، بعدما صرحت في إحدى لقاءاتها لمجلة أجنبية، أنها تقوم لأول مرة بكتابة قصة المسلسل، وأثار ذلك حفيظة الكثير من رواد السوشيال ميديا، وانتقدوها لأنها ليست مؤهلة للكتابة.

 

وكشفت ياسمين صبري حقيقة الاخبار المتدولة من خلال برنامج Et بالعرى على هامش فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة . 

 

وقالت ياسمين صبري : " معنديش دراسة في التأليف ولا خبرة ومؤلف مسلسلي هو محمد عبد المعطى وأتمنى المسلسل يعجب الجمهور ". 

 

مسلسل حلم ليال 

 

تعقد الفنانة ياسمين صبري، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد «حلم ليال» المقرر عرضه فى رمضان القادم.

 

وكانت ياسمين استقرت على معالجة درامية بعنوان «حلم ليال» لتقديمها في مسلسل درامي بعد مفاضلتها بين أكثر من سيناريو ومعالجة درامية.

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مسلسل «حلم ليال» من المقرر بدء تصويره نهاية شهر أكتوبر القادم وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المخرج الذى سيتولى إدارة العمل ولا على الأبطال المشاركين في الحلقات.

 

يعد المسلسل الجديد ثاني التجارب الدرامية التي تجمع ياسمين صبري بالمؤلف محمد عبد المعطى بعد مسلسل «حكايتي» الذى عرض في رمضان ٢٠١٩ وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى وأحمد بدير تأليف أحمد سمير فرج.

 

إطلالة ياسمين صبرى بمهرجان الجونة 

 

حرصت الفنانة ياسمين صبري على  مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بمقطع فيديو خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الخامسة.
 

وظهرت الفنانة  ياسمين صبري، بإطلالة أنيقة ومميزة وجريئة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأصفر المطرز البسيط واتسم ستايل الفستان بجانب مكشوف من الصدر والظهر وهو ما جعل إطلالتها جريئة وارتدت معه مجموعة من المجوهرات الفخمة التي خطفت بها الأنظار.
 

ونسقت مع هذه الإطلالة حذاءً ذات الكعب العالي باللون الفضي اللامع وهو ما تناسب مع إطلالتها.
 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون وأحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

الفنانة ياسمين صبري إطلالة ياسمين صبرى بمهرجان الجونة اطلالة ياسمين صبري محمد عبد المعطى مسلسل حلم ليال

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