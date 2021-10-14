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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مجوهرات فخمة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها على السجادة الحمراء

صدى البلد

حرصت الفنانة ياسمين صبرى على  مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بمقطع فيديو خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الخامسة.


 


 

وظهرت الفنانة  ياسمين صبرى، بإطلالة أنيقة ومميزة وجريئة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأصفر المطرز البسيط واتسم ستايل الفستان بجانب مكشوف من الصدر والظهر وهو ما جعل إطلالتها جريئة وارتدت معه مجموعة من المجوهرات الفخمة التى خطفت بها الأنظار.


 

ونسقت مع هذه الإطلالة حذاءً ذات الكعب العالى باللون الفضى اللامع وهو ما تناسب مع إطلالتها.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون وأحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.


 


 

 

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