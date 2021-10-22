بالأبيض.. إطلالة ناعمة لـ صبا مبارك في حفل ختام مهرجان الجونة

تواجدت الفنانة صبا مبارك على الريد كاربت، من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2021 بدورته الخامسة، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

إطلالة صبا مبارك في مهرجان الجونة



وظهرت صبا مبارك بفستان طويل باللون الأبيض ، بتصميم مختلف ومفتوح من منطقة الخصر، واختارت عليه حقيبة باللون الأسود وحذاء بنفس اللون مما يتناسب مع إطلالتها .



واختارت صبا مبارك ، تسريحة شعر انسيابية ناعمة فقامت برفعه إلى الوراء بعمل ذيل حصان ، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

صبا مبارك





وأبرزت بوسي شلبي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والآي شادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون الروز الناعم .



وأكملت بوسي شلبي إطلالتها ببعض الإكسسورات المميزة، فاختارت اسورة ناعمة باللون الفضي اللامع ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

حضور مهرجان الجونة

وحضر مهرجان الجونة، عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا تواجدت: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، إنجي علي، مايان السيد.. وآخرين.

مهرجان الجونة السينمائي

ومنح المهرجان جائزة (سينما من أجل الإنسانية) لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي)، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

ونظمت الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، معرضًا لأعمال وحياة المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي إحياء لذكراه الخامسة والعشرين.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما. كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.