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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو السودان إلى العودة لمسار العملية الانتقالية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الاتحاد يتابع بقلق تطورات الأحداث في السودان، داعيًا كل الأطراف إلى العودة إلى مسار العملية الانتقالية، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

يذكر أنه تم وضع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تحت الإقامة الجبرية.

مدير مكتب حمدوك: قوة عسكرية اقتادت رئيس وزراء السودان لمكان مجهول

اعتقالات ضد شخصيات سياسية وحزبية في السودان

فيما قال مدير مكتب رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، اليوم الإثنين، إلى فضائية الشرق السعودية إن قوة عسكرية اقتادت رئيس الوزراء إلى "مكان مجهول".

وأفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الإثنين، بأن إجراءات أمنية بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم واعتقالات طالت عددا من المسؤولين.

وقالت إنه جرى إغلاق عدد من الجسور بالعاصمة السودانية الخرطوم تزامنا مع انتشار أمني كثيف.

وذكرت فضائية الشرق السعودية، اليوم الإثنين، أن قوة أمنية ترتدي زيا مدنيا، اعتقلت 4 وزراء في الحكومة السودانية، بالإضافة إلى عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

وقالت مصادر إلى الفضائية السعودية إن الاعتقالات شملت وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه، كما تم اعتقال أمين سر حزب البعث السوداني علي الريح السنهوري.

جاءت هذه التحركات عقب الاجتماع الذي جمع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لإيجاد حل للأزمة الحالية. 

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السودان العملية الانتقالية عبد الله حمدوك

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