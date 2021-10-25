أردوغان يتراجع عن طرد سفراء الـ10 دول الغربيين

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تراجع عن طرد سفراء 10 دول بينهم أمريكا وفرنسا وألمانيا.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، انتهاء أزمة اعتبار سفراء 10 دول غير مرغوب بهم في بلاده، بعد تأكيدهم عدم التدخل في شؤون تركيا مجددا.

وقال أردوغان، إن "تصريحات سفراء 10 بلدان استهدفت القضاء التركي وحقوق السيادة لبلدنا"، مشددا على ضرورة عدم التدخل في القضاء التركي تحت إمرة أي أحد، وذلك حسب "وكالة الأناضول" التركية.

وأعرب عن ثقته بأن السفراء الذين أكدوا التزامهم بالمادة 41 من اتفاقية فيينا سيكونون أكثر حذرا في تصريحاتهم"، مؤكدا انتهاء الأزمة بعد تعهدهم بالالتزام بعدم التدخل في الشأن الداخلي التركي.