في عيد ميلادها.. حقيقة زواج إليسا من صديقها المقرب

تحتفل الفنانة اللبنانية إليسا، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر، بعيد ميلادها الـ50، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1971 في دير الأحمر من قضاء بعلبك اللبناني.

الاسم الحقيقي لـ إليسا هو إليسا زكريا خوري، وولدت لأم سورية اسمها «يمنى سعود»، وأب لبنان كان يعمل شاعرًا ومدرسًا للغة العربية، ولديها من الشقيقات 2، هما «نورما، ريتا»، ومن الأشقاء ثلاثة، هم: «غسان، جهاد، كميل».

شائعة زواج إليسا من وديع النجار

وقبل 4 سنوات، تسببت صور جمعت بين إليسا وصديقها المصور اللبناني وديع نجار في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الأيام الماضية في إثارة حالة من البلبلة والجدل، بسبب إطلاق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه لقب خطيب إليسا الذي تخفيه عن أنظار وسائل الإعلام منذ حوالي أكثر من عام.

وحرص صدى البلد، وقتها على التواصل مع مصدر مقرب من إليسا ، للتأكد من صحة الأخبار، وقال إن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة، مؤكدا أن العلاقة بين إليسا ووديع النجار، لم تتعد الصداقة.

وأوضح المصدر، أن اليسا تجمعها صداقة قوية مع وديع النجار منذ عدة سنوات، وتعتبره اليسا من اقرب أصدقائها، ودائما ما يظهران في الأماكن الخاصة ويشاركان الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يظهران فيها.

والتزمت إليسا الصمت أمام تلك الضجة بالرغم من الحميمية التي ظهرت بها مع " وديع" في العديد من الصور أثناء تواجدهما في حفل " بلجاري" بمقر السفارة الإيطالية في مدينة مدريد الإسبانية، ويعد "وديع" من أقرب أصدقاء إليسا منذ أكثر من حوالي 10 سنوات وتأخذ رأيه في أمور تخص حياتها الشخصية.

قصة حب لـ إليسا

قبل 4 أشهر، أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا خلال لقائها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها تعيش قصة حب حاليا.

ووجه احد متابعي النجمة إليسا سؤالًا لها : « Are u in loveee ??.. هل تحبين»، وكانت إجابتها: «نعم»، وهو ما اثار اعجاب وتفاعل متابعيها عبر حسابها الشخصي بـ "تويتر".

وكشفت " إليسا" من قبل، مواصفات فتى أحلامها، وقالت خلال حديثها مع "سيدتي"، إن فتى أحلامها يشبه ديفيد بيكهام، و ترغب بأن يكون الشاب شرقي الطباع أيضًا يغار عليها ويشعرها بوجوده وبنفس الوقت يتفهم طبيعة عملها ويقف إلى جانبها.