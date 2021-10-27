كلك إحساس.. بهاء الدين محمد يهنئ إليسا بعيد ميلادها

حرص الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد علي تهنئة النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأربعاء، والتي أكملت عامها الـ49 فهي من مواليد 27 أكتوبر 1972.



وكتب بهاء عبر حسابه علي "تويتر"‏:" ‎كل سنة وأنتى دايما طيبة ونجمة إنسانة وكلك إحساس ودايما حبيبة".. وردت عليه إليسا قائلة: "‏وانت طيب يا احلى بهاء في الدنيا".



وأحيت النجمة إليسا، حفلا غنائيًا الجمعة الماضية في بغداد لأول مرة على مسرح سندباد لاند، وقدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، ونشرت إليسا فيديو عبر حسابها على إنستجرام من الحفل، وكتبت عليه قائلة: "من أجمل الحفلات شكرًا بغداد".

كما تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 6 نوفمبر، وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عبر حسابها على انستجرام: "للمرة الثالثة في أولمبيا لا يمكنني الانتظار لأراكم جميعا".