بـ 100 راجل.. تفاصيل تبرع سيدة بكليتها لزوجها.. فيديو

كشفت السيدة هدى محمد كواليس التبرع بكليتها لـ زوجها منذ 23 عاما لإنقاذ حياته بعد إصابة زوجها بالفشل الكلوي.



وأضافت هدى محمد في حوارها مع الإعلامية وفاء طولان في برنامج " مصر أحلى " المذاع على قناة " صدى البلد 2 ": "في البداية كنت أرغب في أن أعطي كليتي لزوجي وذلك قبل الزواج منه وكنت أتعامل مع الامر من الجانب الإنساني ".

وتابعت هدى محمد : "بعدما تعرفت على زوجي شعرت بالراحة النفسية تجاهه، وزوجي كان يعيش حياته في مرض دائم بسبب معاناته من الفشل الكلوي".

وأكملت هدى محمد :" لم أتردد في التبرع بكليتي لـ زوجي ولم أشعر بالخوف من قيام زوجي بتركي بعد التبرع بالكلية له".

ومن جانبه قال الزوج ابراهيم السعيد: "انا ولدت بمشاكل في المسالك البولية وأصبت بالفشل الكلوي في فترة الشباب، وبدات بغسيل الكلى 3 جلسات أسبوعيا ".

وأضاف إبراهيم السعيد: "زوجتي عرضت عليا التبرع بكليتها لي من أجل إنقاذ حياتي وذلك قبل الزواج منها “، مضيفا: ” اتمنى تكريم زوجتي من الدولة لأنها عانت كثيرا في حياتها".