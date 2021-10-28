عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 100 راجل.. تفاصيل تبرع سيدة بكليتها لزوجها.. فيديو

سيدى تتبرع بكليتها
سيدى تتبرع بكليتها لزوجها

كشفت السيدة هدى محمد  كواليس التبرع بكليتها لـ زوجها منذ 23 عاما لإنقاذ حياته بعد إصابة زوجها بالفشل الكلوي.


وأضافت هدى محمد  في  حوارها مع الإعلامية وفاء طولان في برنامج " مصر أحلى " المذاع على قناة " صدى البلد 2 ": "في البداية كنت أرغب في أن أعطي كليتي لزوجي وذلك قبل الزواج منه وكنت أتعامل مع الامر من الجانب الإنساني ".

وتابعت هدى محمد : "بعدما تعرفت على زوجي شعرت بالراحة النفسية تجاهه، وزوجي كان يعيش حياته في مرض دائم بسبب معاناته من الفشل الكلوي".

وأكملت هدى محمد :" لم أتردد في التبرع بكليتي لـ زوجي ولم أشعر بالخوف من قيام زوجي بتركي بعد التبرع بالكلية له".

ومن جانبه قال الزوج ابراهيم السعيد: "انا ولدت بمشاكل في المسالك البولية وأصبت بالفشل الكلوي في فترة الشباب، وبدات بغسيل الكلى 3 جلسات أسبوعيا ".

 

وأضاف إبراهيم السعيد: "زوجتي عرضت عليا التبرع بكليتها لي من أجل إنقاذ حياتي وذلك قبل الزواج منها “، مضيفا: ” اتمنى تكريم زوجتي من الدولة لأنها عانت كثيرا في حياتها". 

تبرع كلية هدى محمد وفاء طولان اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

بريطانيا ترفع أسماء جميع الدول المدرجة على قائمتها الحمراء الخاصة بكورونا

إغلاق 25% من سجون مصر العمومية.. كل ما تريد معرفته عن مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون.. صور

تحذير شديد اللهجة من الأوقاف بشأن صفحات التواصل الاجتماعي

بحضور 300 شخصية دولية .. الأقصر تجهز لـ مؤتمر عالمي |شاهد

وزير التموين يكشف أسباب زيادة أسعار الزيت على بطاقات الدعم |فيديو

أخبار التكنولوجيا| طريقة بسيطة لاكتشاف أماكن تواجد كاميرات خفية.. حقيقة تجسس فيسبوك على مستخدميه عبر ميكروفون الهاتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

مدبولي مشيدًا بقرار الرئيس السيسي بإلغاء الطوارئ: يعكس استقرار مصر أمام العالم

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

قطعها حتت .. المؤبد لمحام وزوجته الثانية قتلا ابنته في العمرانية

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

رسميا .. تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون بتصفيات المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

بالذخيرة الحية|وزير الدفاع يشهد الإسقاط والإبرار الجوى والمقاتلات تدعم قتال القوات بالجيش الثالث الميدانى

فيديو

فيديوجراف.. إسلام برجر .. تصدر السوشيال ميديا بعدما كشفت خطيبته سره

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

حياتكم وممتلكاتكم مهددة.. إعصار إيطاليا يحيل شوارعها لأنهار وتحذيرات بالبقاء في المنازل

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ