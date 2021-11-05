هبة ياسر : كوليسيز مفيد لأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

قالت الدكتورة هبة ياسر، المستشار الطبي لشركة AMD، إن المكمل الغذائي علاج مكمل ومدعم ويعطي العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والتي لا يمكن الحصول عليها من خلال الطعام.

وأضافت "الدكتورة هبة ياسر، المستشار الطبي لشركة AMD،" خلال حواره ببرنامج "بنت البلد" المذاع على قناة "صدى البلد2" تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"،: "منتج كلوسيز يتكون من الأوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين أ"، مردفه: " الجسم يحتاج إلى كمية معينة من الفيتناميات لا نحصل عليها من خلال الطعام فقط وبالتالي نحتاج إلى مكمل غذائي مثل كلوسيز ".

وأكملت هبة ياسر: "منتج كلوسيز مفيد لأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكوليسترول لتحفيز جهاز المناعة ".

وتابعت أن " كلوسيز " يشتمل على 5 مكونات هامة ومنها إمداد الجسم بالطاقة والحيوية ، المناعة ، صحة العظام والأسنان ، تخفيض الكوليسترول والمواد السامة بالجسم ، مفيدة للبشرة وذلك بتكلفة اقتصادية مناسبة .

وأوضحت أن المادة الخام "كلوسيز" مستوردة من الخارج ، ومفيد لأصحاب الأمراض المزمنة من الضغط ، السكري بالإضافة لدرجة أمنه وسلامته ومتاح إعطائه للأطفال من عمر عام .

ولفتت هبة ياسر إلى أن فيتامين أ المتواجد في كلوسيز يعتبر فيتامين الجمال ومسؤول عن نضارة البشرة والتقليل من تساقط الشعر ، ويحتاج الفرد الحصول على 2 أو 3 كبسولة من كلوسيز في اليوم من أجل الحصول على كمية الفيتامينات التي يحتاجها الجسم".