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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هبة ياسر: كريم بروش غني بالفيتامينات ويساعد السيدات على التخلي عن المكياج

هبة ياسر
هبة ياسر


قالت الدكتورة هبة ياسر المستشار الطبي لشركة "AMD"، إن كريم بروش له الكثير من الفوائد حيث أنه يتكون من توليفة طبيعية، تكافح مشاكل البشرة وتجعل السيدة قادرة علي التخلي عن الميكاج.


وأوضحت  الدكتورة هبة ياسر، خلال حوارها مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج " أنا والطبيب"  في برنامج " صدى البلد 2"،:" كريم بروش غني بالكولاجين، والفيتامينات، والبانثينول، ومصرح به من قبل وزارة الصحة وهيئة الدواء".

ولفت إلي أن "كريم بروش يحتوي على فيتامين الجمال ومنها فيتامين سي وفيتامين أ “، مضيفة أن استخدام كريم بروش مهم في فصل الشتاء لأنه يحتوي على البانثينول الذي يعتبر مرطب عالي الكثافة ويحافظ على رطوبة الجلد".

 

وأشارت إلي أن كريم "بروش" يقاوم عوامل التقدم في السن، لاحتوائه على الكولاجين، والذي يقل مع جفاف البشرة وتقدم السن، متابعة أن كريم "بروش" يمكن استخدامه كدهان يومي، وهو منتج واحد وغني بكل المواد الفعالة التي تفقدها البشرة.

صدى البلد فيتامين سي فصل الشتاء وزارة الصحة جفاف البشرة شركة AMD

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