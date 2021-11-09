موجز السوشيال ميديا | السيسي يتصدر تريند تويتر.. تركي آل الشيخ يروج لحفل أم كلثوم في موسم الرياض

يرصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
شاهد.. لقاء الخميسي بصحبة مروان خوري من حفل مهرجان الموسيقى العربية
حفل تامر حسني وإليسا.. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفعاليات موسم الرياض
بـ جامبسوت أسود.. نانسي عجرم تشارك صورة من كواليس أغنية 150
السيسي يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: القائد والقدوة
على طريقة سندريلا.. بشرى تتألق من أحدث جلسة تصوير بفستان أزرق
تركي آل الشيخ يروج لحفل أم كلثوم بموسم الرياض
اللي جاي رعب.. علي ربيع يروج لأحدث أعماله