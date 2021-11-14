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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤتمر صحفي بنقابة الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية وشرح انعكاساته الإيجابية

نقابة الاطباء
نقابة الاطباء

وجهت نقابة الأطباء الدعوة لكافة الصحفيين والإعلاميين لحضور المؤتمر الصحفي المقرر عقده الساعة الثانية عشر ظهر غد الإثنين 15 نوفمبر بالقاعة الكبرى بدار الحكمة، وذلك لمناقشة قانون المسئولية الطبية وشرح انعكاساته الإيجابية على المنظومة الصحية بطرفيها متلقي الخدمة ومقدمها. 

وكانت نقابة الأطباء قد وجهت الدعوة للمشاركة في المؤتمر الصحفي، إلى كل من دكتور أيمن أبو العلا ودكتور إيناس عبد الحليم والدكتور نسرين صلاح أعضاء مجلس النواب والمتقدمين بمشروعات قوانين المسئولية الطبية أمام البرلمان. 

وأشار دكتور أحمد حسين، مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، إلى تواصل النقابة مع السادة النواب الذين أثنوا على حرص نقابة الأطباء على شرح قانون المسئولية الطبية و توعية المجتمع بأهميته.

وأضاف حسين، أن دكتور أيمن أبو العلا ودكتور إيناس عبد الحليم قد أكدا على حضورهما ومشاركتهما المؤتمر الصحفي، بينما اعتذرت دكتور نسرين صلاح عمر لتواجدها خارج مصر وأكدت حرصها على المشاركة في فعاليات مماثلة بعد عودتها إلى مصر.

الصحفيين قانون المسئولية الطبية المنظومة الصحية الإعلاميين مصر

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