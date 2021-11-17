مايكروسوفت تعلن خبرا سارا بشأن «ويندوز 10»

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، عن خطتها لتحديث نظامها التشغيلي الحالي ويندوز 10 بشكل سنوي، والذي سيقدم ميزات جديدة على أساس سنوي من خلال تحديثات مستقبلية.

وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، فإن مايكروسوفت ستصدر تحديثا لـ ويندوز 10 في شهر نوفمبر 2021، وسيكون التحديث الرئيسي التالي بعد ذلك متاحًا لاحقًا في عام 2022، والتي تأتي متزامنة مع تحديثات Windows 11 السنوية.

مايكروسوفت تعلن عن خبر سار بشأن ويندوز 10

أوضح جون كيبل، رئيس خدمة ويندوز والتسليم في مايكروسوفت، أن شركته ستنتقل إلى إيقاع إصدار Windows 10 ليتوافق مع إيقاع النظام الجديد ويندوز 11، مستهدفًا إصدارات تحديث الميزات السنوية.

وأشار كيبل إلى أن تحديث الميزات السنوية التالية لنظام Windows 10 سيكون في النصف الثاني من عام 2022.

ويأتي التزام عملاقة التقنية الأمريكية، بإصدار تحديثات ميزات Windows 10 المستقبلية، بعد أن كانت مايكروسوفت هادئة بشأن خططها خلال الكشف عن ويندوز 11 في وقت سابق من هذا العام.

وسيحصل نظام التشغيل ويندوز 10، من خلال تحديث نوفمبر 2021، على ميزة واحدة فقط وهي دعم حساب GPU في نظام ويندوز الفرعي لنظام Linux (WSL).

ووفقا لخطتها، فمن المقرر أن تدعم مايكروسوفت تحديثا مستقبليا واحدا لـ ويندوز 10 حتى 14 أكتوبر 2025، ولكن من المحتمل أن يحصل نظام التشغيل على تحديثين أو ثلاثة تحديثات للميزات لنظام التشغيل حتى تاريخ انتهاء الدعم.

جدير بالذكر أن مايكروسوفت تعمل أيضًا على تسريع طرح نظامها التشغيلي الجديد ويندوز 11، وإتاحته بدءا من اليوم على نطاق واسع لأجهزة Windows 10 المؤهلة.