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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس كروم بوك.. مايكروسوفت تعلن عن جهاز Surface Laptop SE منخفض التكلفة

لاب توب مايكروسوفت
لاب توب مايكروسوفت Surface Laptop SE

أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft، جهاز لاب توب جديد تحت عنوان  Surface Laptop SE، لمنافسة أجهزة كروم بوك Chromebook من جوجل.

 

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يستهدف لاب توب مايكروسوفت الجديد Surface Laptop SE فئة الطلاب، حيث ينطلق بهيكل بلاستيكي بالكامل مقابل سعر حوالى 249 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3 آلاف و900 جنيه مصري).

 

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مواصفات لاب توب مايكروسوفت Surface Laptop SE

يأتي جهاز مايكروسوفت Surface Laptop SE، بشاشة من نوع TFT، بقياس 11.6 بوصة، تعمل بدقة 1366×768 بكسل.

 

يقترن لاب توب مايكروسوفت الجديد Surface Laptop SE، بلوحة مفاتيح ولوحة تتبع مشابهة لتلك الموجودة في جهاز Surface Laptop Go، بقيمة 550 دولار أمريكي.

لاب توب مايكروسوفت الجديد Surface Laptop SE

يمتاز جهاز مايكروسوفت Surface Laptop SE منخفض التكلفة، بكاميرا أمامية بدقة 1 ميجابكسل قادرة على تصوير فيديو بدقة 720 بكسل.

 

يحتوي لاب توب Surface Laptop SE على منفذ USB-A ومنفذ USB-C وموصل DC عادي ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 مليمتر.

 

يعمل لاب توب مايكروسوفت Surface Laptop SE، بواسطة معالج Celeron N4020 أو N4120 من إنتل.

 

يقترن جهاز Surface Laptop SE من مايكروسوفت، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت من سعة التخزين eMMC.

Microsoft goes at Chromebooks with Windows 11 SE on the $249 Surface Laptop SE
 لاب توب مايكروسوفت Surface Laptop SE

 

يعمل جهاز Surface Laptop SE، بنظام التشغيل Windows 11 SE من مايكروسوفت.

 

يأتي اللاب توب Surface Laptop SE بعدد محدود من التطبيقات التابعة لمايكروسوفت، من أجل تلبية احتياجات الفصل الدراسي، من بينها Edge و Office و OneDrive، وعدد محدود من تطبيقات الجهات الخارجية المدعومة مثل Zoom و Chrome على أن تتم إضافة المزيد من التطبيقات مستقبلا.

 

ومن المقرر أن يتوفر إصدار Surface Laptop SE من مايكروسوفت، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان في أوائل عام 2022، مقابل تكلفة تبلغ 249 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف و900 جنيه مصري)، لنسخة 4 + 64 جيجابايت، وبسعر حوالى 329 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و100 جنيه مصري)، لطراز 8 + 128 جيجابايت.

لاب توب مايكروسوفت Surface Laptop SE
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