احذر.. مايكروسوفت توقف دعم ميزة مهمة لمستخدمي أنظمة ويندوز 7 و8

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن مفاجأة غير سارة لمستخدمي أنظمة ويندوز القديمة، حيث قالت الشركة إنها تعتزم إيقاف تحديثات OneDrive لمستخدمى أنظمة تشغيل ويندوز 7 وكذلك 8 بدءا من العام القادم 2022 .

وبحسب موقع The Verge فإن جميع مستخدمي ويندوز 7 و 8 وكذلك Windows 8.1 لن يتمكنوا من من مزامنة المحتوى الخاص بهم مع تطبيق التخزين السحابي OneDrive ، بدءًا من 1 مارس 2022 ، وسيقتصر التطبيق على دعم الأنظمة الحديثة فقط.

ويمكن لمستخدمي ويندوز 10 وكذلك ويندوز 11 الأحدث الحصول على دعم تطبيق OneDrive وكذلك الحصول على جميع التحديثات الخاصة به، حيث أوصت مايكروسوفت المستخدمون الترقية فورا من الأنظمة القديمة إلى أدث أنظمة لتجنب الوقوع فى أى مشكلات من شأنها فقد البيانات الخاصة بك.

وأكدت مايكروسوفت أن مستخدمي أنظمة ويندوز القديمة من ويندوز 7 و 8 سيظل من الممكن الوصول إلى الملفات الخاصة بهم على تطبيق OneDrive ولكن لن يتم تحميلها تلقائيًا بعد مارس العام القادم.



وفقًا لمايكروسوفت ، فإن سبب التغيير هو "تركيز الموارد على التقنيات وأنظمة التشغيل الجديدة ، وتزويد المستخدمين بأحدث التجارب وأكثرها أمانًا"، حيث انتهت دورة حياة ويندوز 8 في عام 2016 ، كما أوقفت مايكروسوفت الدعم الأساسي لنظام التشغيل Windows 8.1 في 2018 وويندوز 7 في العام الماضي 2020