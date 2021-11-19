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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 11- 2021

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 19- 11- 2021.

أسعار الذهب في مصر:
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 694 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 810 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 926 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6480 جنيها.

وفى سياق متصل بالمعدن الأصفر، قال محمد  زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.
 

اسعار الذهب الذهب الذهب عيار 18 الذهب عيار 24 اخبار التوك شو

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