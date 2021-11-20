نجيب ساويرس يرد على هاني شاكر: الرئيس رئيسنا كلنا مش رئيسك انت بس

واصل المهندس نجيب ساويرس مهاجمته للفنان هاني شاكر بعد تصريحاته الاخيرة بمنع 19 من مطربي المهرجانات عن الغناء.

حيث قال الفنان هاني شاكر : مينفعش يكون الفن كدة في مصر في عصر السيسي رئيسي .

و جاء رد نجيب ساويرس عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : لو عندك حجة قولها لكن الرئيس رئيسنا كلنا مش رئيسك انت بس !

و كان قد شن المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، حملة نقد لاذع ضد قرار نقابة المهن الموسيقية بقائمة أسماء لمنع لمغني المهرجان من الغناء، مؤكدا أنه يرفض هذا الأمر بشكل كامل.



وأضاف نجيب ساويرس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"كل واحد حر يسمع اللي هو عايز يسمعه، واللي مش عاجبه ميفتحش اليوتيوب، ومحدش والي علينا نسمع ايه، وبحب الغناء الشعبي".

وتابع رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه :"هجيب المطربين الشعبي في مهرجان الجونة وكلامي جد ومبقولش حاجة مبعملهاش طبعا، وهو لو عايز يعكسنا لو جبناهم هنعكسه بردوا".

وأكمل المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، أنه :" حاسس ان الموضوع في نفسنه وغيره يعني، ودورك انك لما حد يتعب تصرف عليه لكن ملكش تحكم وتسيطر على اذواقنا".