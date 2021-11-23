أخبار الرياضة| ميدو يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. رضا عبد العال يهاجم بن شرقي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، نعرضها لكم كالتالي :

ميدو يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو بمعاقبة جماهير الأهلي للهتاف والغناء أثناء عزف النشيد الوطني قبل انطلاق مباراة المارد الأحمر أمام غزل المحلة مساء أمس .

رضا عبد العال: بن شرقي بيلعب بالشوكة والسكينة منذ بداية الموسم

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن أشرف بن شرقي لاعب الزمالك ، ليس في أفضل حالاته الفنية منذ فترة طويلة .

طلعت يوسف: الأهلي والزمالك اعتادا على احتواء الحكام

قال طلعت يوسف، مدرب الإسماعيلي السابق، إن الحكم محمد عادل، كان مخطئا بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

شريف العريان: تصعيد شيكابالا لشكواه سيضر الكرة المصرية

أكد شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية أن قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي ملزمة.

معاذ الحناوي مدافع المحلة: معندناش مشكلة نخسر أمام الأهلي لكن كورة فقط

عبر معاذ الحناوي، مدافع فريق غزل المحلة، عن استيائه الشديد بما حدث من حكم المباراة ولاعبي الأهلي في لقاء أمس ، مشيرا إلى أنه يتمنى وجود حيادية في المنظومة الرياضية.

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021

فاز النجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة رابطة الكرة الإنجليزية في شمال غرب إنجلترا "لادبروكس نورث ويست فوتبول" كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2021.

والد الطفل معاذ ينفي واقعة أوباما وعلاء في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

نفى محمد حافظ والد الطفل معاذ جامع الكرات بنادي الزمالك واقعة قيام محمود علاء ويوسف أوباما بمنع ابنه من التواجد في ملعب ستاد القاهرة بمباراة البنك الأهلي في الدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1.

مدرب مفاجأة يوافق على خلافة كارتيرون في الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc عن تلقى البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك اتصالات من بعض الوسطاء للعودة من جديد لتدريب الفريق حال رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.

رضا عبد العال: كارتيرون لازم يمشي والزمالك سينهي الموسم خارج المربع الذهبي

وجَه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الانتقادات إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عقب تعادل القلعة البيضاء أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز .

الزمالك يكشف حجم إصابة زيزو

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بكدمة قوية في القدم تسببت في تورم قدمه.

العريان: دعم وزارة الرياضة اتحاد الخماسي الحديث قبل أولمبياد طوكيو وصل 14 مليونا

قال شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أن دعم وزارة الرياضة لاتحاد الخماسي الحديث قبل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وصل إلي 14 مليون جنيه.

إداري الزمالك: بن شرقي جاهز لسيراميكا كليوباترا.. وعلاء وأوباما لم يتعرضا لحامل الكرات

قال عمرو أبوالعز، المدير الإداري لفريق الزمالك، إنه حزين لتعادل الفارس الأبيض أمام البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الاثنين بالدوري.

نجم الزمالك يقرر اعتزال اللعب دوليا

كشف الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc عن تفكير محمد عبد الشافي لاعب فريق الزمالك في اعتزال اللعب الدولي خلال الفترة المقبلة.