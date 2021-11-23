شريف العريان: تصعيد شيكابالا لشكواه سيضر الكرة المصرية

أكد شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية أن قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي ملزمة.

وقال شريف العريان فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" حال تصعيد شيكابالا شكواه سيعود بالضرر على الكرة المصرية

وأضاف شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي قراراته لازمة.

وقال شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" مركز التسوية والتحكيم الرياضي قراراته ملزمة على جميع الاتحادات المصرية.