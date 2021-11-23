والد الطفل معاذ ينفي واقعة أوباما وعلاء في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

نفى محمد حافظ والد الطفل معاذ جامع الكرات بنادي الزمالك واقعة قيام محمود علاء ويوسف أوباما بمنع ابنه من التواجد في ملعب ستاد القاهرة بمباراة البنك الأهلي في الدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc : "لم يحدث أن تم منع معاذ من التواجد في الملعب من قبل محمود علاء ويوسف أوباما نجمي الزمالك، لكن ابني كان يبكي لأن تم تغيير دوره في الملعب وكان خلف المرمى وليس بين لاعبي الزمالك وهو ما أحزنه".

وأتم: "أوباما تربى في بيتي مع إبني الأكبر عمر وعائلته جميعهم أصدقائي والجميع من اللاعبين يحب ابني معاذ".

سقط الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بنتيجة فى المباراة التي تجمع الفريقين 1-1على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الزمالك النقطة العاشرة في المركز الثالث خلف الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة 15 نقطة وبيراميدز الوصيف بـ13 نقطة ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 7 فى المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري.