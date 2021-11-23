عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والد الطفل معاذ ينفي واقعة أوباما وعلاء في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

محمود علاء
محمود علاء

نفى محمد حافظ والد الطفل معاذ جامع الكرات بنادي الزمالك واقعة قيام محمود علاء ويوسف أوباما بمنع ابنه من التواجد في ملعب ستاد القاهرة بمباراة البنك الأهلي في الدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc : "لم يحدث أن تم منع معاذ من التواجد في الملعب من قبل محمود علاء ويوسف أوباما نجمي الزمالك، لكن ابني كان يبكي لأن تم تغيير دوره في الملعب وكان خلف المرمى وليس بين لاعبي الزمالك وهو ما أحزنه".

وأتم: "أوباما تربى في بيتي مع إبني الأكبر عمر وعائلته جميعهم أصدقائي والجميع من اللاعبين يحب ابني معاذ".

سقط الفريق  الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بنتيجة  فى المباراة التي تجمع الفريقين 1-1على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الزمالك النقطة العاشرة في المركز الثالث خلف الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة 15 نقطة وبيراميدز الوصيف بـ13 نقطة ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 7 فى المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري.

 

الزمالك محمود علاء يوسف أوباما البنك الاهلي الأهلى

ترشيحاتنا

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021

تجرد من النخوة.. أب يتحرش جنسيا بـ ابنتيه في الجيزة ويحاول هتك عرض الصغرى

آبل تعمل على تطوير آيفون زجاجي بالكامل بشاشة تدور في جميع الاتجاهات

هل يجوز الاستخارة عن زوجي؟.. دار الإفتاء توضح الشروط والضوابط

بعد طرحها بأيام.. 20 ألف جنيه أوفر برايس على تويوتا بيلتا 2022

مدرب مفاجأة يوافق على خلافة كارتيرون في الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

وفاة ابن شقيقة الكينج محمد منير.. وصلاة الجنازة غدا في 6 أكتوبر

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

سعرها 60 مليون جنيه.. عمرو أديب يظهر بسيارة فيراري من عام ميلاده..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصويره فيديو لايف.. قطار يدهس شابًا بسبب جنون التريند | شاهد

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

العدس أكلة فرعونية شتوية .. تمنح الدفء والطاقة وطرق متعددة لإعدادها |نوستالجيا

1214 يوم بعيدا عن الملاعب لم تحرم رونالدو البرازيلي من لقب الظاهرة

فيديو

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ