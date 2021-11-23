نجم الزمالك يقرر اعتزال اللعب دوليا

كشف الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc عن تفكير محمد عبد الشافي لاعب فريق الزمالك في اعتزال اللعب الدولي خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن اللاعب يرى بأن فرص تواجده مع المنتخب الوطني باتت ضعيفة في الفترة المقبلة وهو ما جعله يفكر في اعتزال اللعب الدولي.



وخرج شيفو من معسكر المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية مع البرتغالي كارلوس كيروش.

في سياق آخر سقط الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بنتيجة فى المباراة التي تجمع الفريقين 1-1على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الزمالك النقطة العاشرة في المركز الثالث خلف الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة 15 نقطة وبيراميدز الوصيف بـ13 نقطة ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 7 فى المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري.