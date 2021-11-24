محافظ الأقصر: احتفالية طريق الكباش حدث فريد سيحول أنظار العالم أجمع إلى مصر|فيديو

كشف المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عن الاستعدادات النهائية لحفل طريق الكباش، مضيفاً أن حدث احتفالية طريق الكباش سيبهر أنظار العالم وتلتفت إلى محافظة الأقصر وسنسعد جميعاً بحدوثه بعد غد.

وأضاف مصطفى ألهم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، أن احتفالية طريق الكباش ستكون بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي و الضيوف الممثلين لكل الوزارات و لكل محافظات مصر وضيوف أيضاً من خارج مصر .

وأوضح ، أن طريق الكباش مر عليه أكثر من 3 آلاف عام، وأننا نجسّد ذكرى جدودنا العظام وهم يمرون في هذا الطريق من الكرنك إلى الأقصر و العكس، وأننا أحفاد الجدود الذين صنعوا كل هذه الآثار التي أبهرت العالم، مؤكداً أن محافظة الأقصر المحافظة الثقافية الأولى في العالم.

وأكد أن هذا الحدث سيزيد من نسبة السياحة الوافدة إلى مصر خاصةً في محافظة الأقصر .