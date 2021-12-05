موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة لها

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اللي اللقاء المرتقب بين منتخبي مصر والجزائر في الجولة الثالثة من كأس العرب المقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتي 30 ديسمبر.

وحقق منتخب مصر فوزاً عريضاً على السودان بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بإستاد 974 بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العرب.

ويتساوى المنتخبان المصري والجزائري بعدد النقاط والأهداف، حيث سجل كل منهما 6 أهداف ولم يستقبل أهدافا، مما يعني أن مواجهتهما يوم الثلاثاء ستقرر متصدر المجموعة، الذي سيسعى لتجنب المنتخب المغربي القوي.

ولكن في حال التعادل، سيتم اللجوء إلى القرعة، بسبب التعادل بالأهداف المسجلة والمستقبلة، والتعادل في النقاط المخصومة من البطاقات الصفراء، وفقا لقانون اللعب النظيف.

وينص قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اللجوء إلى فارق الأهداف، في حال تساوى فريقان بالنقاط في المجموعة.

ومع التعادل بالنقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، يتم اللجوء للعب النظيف، مما يعني الأفضلية للفريق الأقل حصولا على البطاقات الصفراء.

وحصل لاعبو المنتخب المصري على 3 بطاقات صفراء خلال البطولة، مما يعني خصم 3 نقاط في اللعب النظيف.

أما المنتخب الجزائري، فحصل على بطاقة حمراء واحدة غير مباشرة، مما يعني خصم 3 نقاط أيضا في سجل اللعب النظيف.

وبعد التساوي بكل الأرقام، سيؤدي تعادل الجزائر ومصر يوم الثلاثاء، إلى لجوء البطولة للقرعة، لتحديد المتصدر.

وتكمن أهمية المتصدر للمجموعة الرابعة في تجنبه للمنتخب المغربي في ربع النهائي، المرشح الأول للقب، عطفا على المستوى الذي قدمه حتى الآن.

موعد مباراة مصر والجزائر والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة مصر والجزائر هو يوم الثلاثاء القادم 7 نوفمبر 2021 على ستاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر العاصمة وتذاع المباراة علي beIN SPORTS HD 1 و قنوات الكأس.

تاريخ مواجهات مصر والجزائر

التقت مصر مع الجزائر في 28 مباراة من بينها 7 مباريات في تصفيات كأس العالم ، و5 مباريات في نهائيات كأس أمم أفريقيا ، و4 مباريات في تصفيات أمم أفريقيا ، ومباراتين في تصفيات دورة الألعاب الأوليمبية ، ومباراة في دورة الألعاب الأفريقية ، ومباراة في دورة البحر المتوسط ، و8 مباريات ودية دولية

وخلال هذه المواجهات فازت مصر في 8 مباريات فقط ، وتعادلا في 9 مباريات ، وفاز منتخب الجزائر في 11 مباراة منها مباراة بركلات الترجيح

وسجل منتخب مصر خلال هذه المواجهات 35 هدفا ، فيما سجل منتخب الجزائر 33 هدفا.