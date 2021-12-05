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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون شخصية.. تعليق ناري من رضا عبدالعال بعد فوز مصر على السودان بخماسية

صدى البلد

قال رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، لن يجرؤ علي اللعب بنفس تشكيل مباراة السودان، أمام الجزائر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وفاز منتخب مصر علي السودان، بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الثانية، من المجموعة الرابعة، ضمن منافسات دوري أبطال العرب المقامة في قطر.

وأضاف رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، لو لعب كيروش بنفس تشكيل مباراة السودان، أمام الجزائر هيخسر بنتيجة كبيرة، مشيرا إلي إن هناك بعض اللاعبين دون خبرة خاصة في المباريات الكبيرة، ومن الصعب البدأ بهم في مباراة الجزائر.

وتابع: رغم فوز منتخب مصر علي السودان بخمسة أهداف، لكنه دون شخصية، مشيرا إلي إنه يجب أن يفوز الفراعنة بتسعة أو عشرة أهداف.

وأكمل: منتخب السودان كان ضعيف فنيا، وأيضا اللاعبين بدون خبرة، وكان متواضع جدا وكان بإمكنا الفوز بأكثر من خمسة أهداف.

واختتم: رغم أداء الجيد للمنتخب الوطني والفوز بنتيجة كبيرة علي منتخب السودان ولكنه كان دون شخصية في الملعب.

مصر الزمالك الأهلي والزمالك منتخب مصر رضا عبد العال رضا عبدالعال دور المجموعات المدير الفني للمنتخب الوطني منتخب السودان المجموعة الرابعة كارلوس كيروش

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