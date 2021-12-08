بعد قرار صلاتها في المساجد.. كيف تكون صلاة الجنازة للنساء؟

كيف تكون صلاة الجنازة للنساء؟.. يبحث الكثير عبر منصات التواصل الاجتماعي كيف تكون صلاة الجنازة للنساء؟، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف عودة صلاة الجنازة بساحات المساجد الكبرى والجامعة، مطبقة عليها الضوابط الاحترازية المتبعة في صلاة الجمع والجماعات.

كيف تكون صلاة الجنازة للنساء؟

وفي تصريح خاص لـ صدى البلد، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قرار عودة أداء صلاة الجنازة إلى ساحات المساجد، يأتي تيسيراً على المواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافقت على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن ضوابط إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد هي ذاتها الضوابط المعمول بها في صلاة الجمعة، مطالباً الأئمة والمصلين بالالتزام بما أعلنته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة حرصاً على سلامتهم وعدم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وبين أن الضوابط تتمثل في ارتداء الكمامة، وأنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتديها، وإحضار مصلى شخصي، و الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، وعدم المصافحة "السلام بالأيدي"، وعدم العناق، وعدم التقبيل، مشدداً على منع دخول المصاب بكورونا أو المشتبه في إصابته.

كما شدد على الأئمة ومديري المديريات على عدم فتح الزوايا والمساجد التي ليس بها إمام أو خطيب مكافأة.

كيف تكون صلاة الجنازة للنساء؟

وصلاة الجنازة فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين الذين لم يصلوها على الميت، وتكون عبارة عن أربع تكبيرات، وتشرع للرجال والنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ) رواه البخاري ومسلم.

ويكره للنساء تنزيهاً إتباع الجنائز إلى المقابر؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا). وذكر النووي في [شرحه على صحيح مسلم]: "معناه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهة تنزيه، لا نهي عزيمة تحريم، ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث".

وقال في [المجموع]: "هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي أمامة، وعائشة، ومسروق، والحسن، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحق، وبه قال الثوري".

أما إذا كانت الجنازة للزوج فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لحضور الجنازة لأنها معتدة، والمعتدة تلزم بيت الزوجية، وإذا أحضر الزوج إلى البيت فلها أن تصلي عليه في بيتها.

كيف تكون صلاة الجنازة للنساء

وصلاة الجنازة أن يكبر المصلي التكبيرة الأولى ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في الصلاة التشهد، ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله الله خيرًا من أهله وأن يخلفه في أهله بخير، ثم يكبر الرابعة ويدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتًا.

ويعد أفضل دعاء في صلاة الجنازة ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكان دعاؤه قوله: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبر، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرا من داره وأهلا خير من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار».

كيف تكون صلاة الجنازة للنساء؟

وصلاة الجنازة ودفن الميت قبل المغرب جائز شرعًا بحسب دار الإفتاء المصرية، وإنما يكره تعمد تأخير الدفن إلى هذا الوقت؛ فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: “ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ -أي تميل- الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ” رواه مسلم.

قال الإمام النووي في “شرح صحيح مسلم” (6/ 114، ط. دار إحياء التراث العربي): [قَوْلُهُ: “كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا”؛ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْقَبْرِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تُكْرَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِالْإِجْمَاعِ، فَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ بِمَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ، بَلِ الصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَاهُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ الدَّفْنِ إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، كَمَا يُكْرَهُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ بِلَا عُذْرٍ، وَهِيَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ…، فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الدَّفْنُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ بِلَا تَعَمُّدٍ، فَلَا يُكْرَهُ].

هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟

وفي بيان مجمع البحوث الإسلامية لسؤال "هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة ؟"، قال: صلاة الجنازة من العبادات التى يترتب عليها الأجر العظيم.. فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين".

ولفت إلى أن هذا الثواب عام يشمل الرجل والمرأة والأصل أن الخطاب العام يشمل الرجال والنساء إلا ما خص بالرجال وعليه فيستحب للمرأة أن تصلى على الجنازة .

حكم إتباع النساء للجنائز

أكدت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للنساء إتباع الجنائز وتشييعها، خاصة إذا كانت جنازة شخص عظمت مصيبته عليهن.

وأضافت في فتوى لها، أنه ينبغي عند إتباع الجنازة، مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة.

وقالت الإفتاء، إنه إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في صلاة الجنازة وقد فاته شيءٌ منها فإنه يبدأ بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى بالنسبة له، فإن كبر الإمام قبل أن يتمَّها كَبَّر وراءه وسقط عنه إتمام الفاتحة، ثم يقرأ بعد كل تكبيرة ما يقرأ بالترتيب المعروف، فإن سلم الإمام وبقي للمأموم تكبيرةٌ فليُكَبِّر بعد سلام الإمام بعدد ما فاته من التكبيرات ثم يسلم.