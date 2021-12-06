وزير الأوقاف: صلاة الجنازة ستكون في هذه المساجد فقط.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قرار العليا لإدارة الأوبئة والجوائح سمحت بإقامة صلوات الجنازة في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة والمقصود بذلك كل مسجد تقام فيه صلاة الجمعة.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "تم البدء في البداية بعودة صلاة الجمعة وبعد استقرار الأوضاع والالتزام بالإجراءات تم اتخاذ الخطوة الثانية وهي السماح بصلاة الجنازة".

وتابع: "هناك مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها، وهي ارتداء الكمامة، وعدم السمح بدخول أي شخص لا يرتديها، وإحضار مصلى شخصي، والالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد، لكي يظل المسجد مفتوحا".

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،: "صلاة الجنازة ستقام بنفس ضوابط صلاة الجمعة وهي الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، متابعا: "كل مسجد ستصلى فيه صلاة الجمعة سيسح بصلاة الجنازة فيه".