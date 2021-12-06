فى تصريح خاص لـ صدى البلد.. وزير الأوقاف يوضح ضوابط أداء صلاة الجنازة بالمساجد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قرار عودة أداء صلاة الجنازة إلى ساحات المساجد، يأتي تيسيراً على المواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافقت على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

ضوابط صلاة الجنازة

ولفت وزير الأوقاف في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن ضوابط إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد هي ذاتها الضوابط المعمول بها في صلاة الجمعة، مطالباً الأئمة والمصلين بالالتزام بما أعلنته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة حرصاً على سلامتهم وعدم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وبين أن الضوابط تتمثل في ارتداء الكمامة، وأنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتديها، وإحضار مصلى شخصي، و الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، و عدم المصافحة "السلام بالإيدي"، وعدم العناق، وعدم التقبيل، مشدداً على منع دخول المصاب بكورونا أو المشتبه في إصابته.

كما شدد على الأئمة ومديري المديريات على عدم فتح الزوايا والمساجد التي ليس بها إمام أو خطيب مكافأة.

وحددت وزارة الأوقاف في وقت سابق ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد، كما يلي: