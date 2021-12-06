عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فى تصريح خاص لـ صدى البلد.. وزير الأوقاف يوضح ضوابط أداء صلاة الجنازة بالمساجد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قرار عودة أداء صلاة الجنازة إلى ساحات المساجد، يأتي تيسيراً على المواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافقت على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

ضوابط صلاة الجنازة

ولفت وزير الأوقاف في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن ضوابط إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد هي ذاتها الضوابط المعمول بها في صلاة الجمعة، مطالباً الأئمة والمصلين بالالتزام بما أعلنته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة حرصاً على سلامتهم وعدم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وبين أن الضوابط تتمثل في ارتداء الكمامة، وأنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتديها، وإحضار مصلى شخصي، و الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، و عدم المصافحة "السلام بالإيدي"، وعدم العناق، وعدم التقبيل، مشدداً على منع دخول المصاب بكورونا أو المشتبه في إصابته.

كما شدد على الأئمة ومديري المديريات على عدم فتح الزوايا والمساجد التي ليس بها إمام أو خطيب مكافأة.

هل يسري قرار عودة صلاة الجنازة على الزوايا ؟ الأوقاف تجيب

بشروط.. وزير الأوقاف يعلن عن عودة صلاة الجنازة للمساجد الكبرى

وحددت وزارة الأوقاف في وقت سابق ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد، كما يلي:

  • النظافة المستمرة عقب كل صلاة.
  • التطهير والتعقيم الدوري المنتظم.
  • فتح دورات المياه بالمساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة على الأكثر ، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد.
  • بالنسبة لصلاة الجمعة يتم فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد، ويتم الالتزام في باقي صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام.
  • المساجد التي بها ساحات مفتوحة وتؤدي بها صلاة الجنازة لا مانع من فتح دورة المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أراد الوضوء، ثم غلقها فور انتهاء صلاة الجنازة.
  • يحدد في دفتر المسجد اسم المسؤول أو المسئولين عن فتح دورات المياه وغلقها ، مع قيام جميع المفتشين ومديري الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط.
  • التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأخرى المعمول بها في المساجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وزير الاوقاف الضوابط للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح صلاة الجنازة عدم العناق صلاة الجمعة فتح دورات المياه غلق المسجد

ترشيحاتنا

جافيد: انتشار مخيف لمتحور أوميكرون في بريطانيا.. واستعدادات لنشر الجيش

فى تصريح خاص لـ صدى البلد.. وزير الأوقاف يوضح ضوابط أداء صلاة الجنازة بالمساجد

حكم بيع المصحف والتجارة فيه .. الأزهر يجيب

خانّي وسابني متعلقة سنتين.. نجوى تطلب الخلع بعد 9 سنين زواج

تريزيجيه يسجل في أولى مبارياته مع أستون فيلا بعد العودة من الإصابة

لبنى عبد العزيز عن مشاركتها بحفل ختام القاهرة السينمائي: ركبي كانت بتخبط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

عاصفة شديدة.. تحذير عاجل من "الأرصاد" عن طقس الغد

رسالة عاجلة من الصحة لـ المصرين بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق لاتهامه بتربيح الغير مبلغ 76 مليون جنيه

تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21 اليوم الإثنين

صدمة.. كيروش يعلن عدم جاهزية أفشة لمباراة مصر والجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: متحور أوميكرون قادر على التهرب من مناعة الجسم المكتسبة

إطلالة مميزة لـ هند صبري ولبلبة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يسرا ونيللي كريم وهنيدي فى افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

بعد رحمة خالد.. عبد الرحمن عرام أول مذيع من ذوي الهمم بدعم السيسي

فيديو

خبطه في راسه وابتسم.. محمد حماقي في موقف محرج على مسرح جدة

كريم محمود عبد العزيز يطرح برومو تشويقيا لفيلم "من أجل زيكو"

دنيا سمير غانم تكشف كواليس تعلمها لغة الإشارة على أغنية قادرون باختلاف

مهرجان البحر الأحمر.. إلهام شاهين تتألق بالعباءة الخضراء وهالة صدقى بالأسود.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ