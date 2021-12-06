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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يسري قرار عودة صلاة الجنازة على الزوايا ؟ الأوقاف تجيب

المساجد
المساجد

قال الدكتور نوح العيسوى  رئيس الإدارة المركزية بوزارة الأوقاف إن قرار  العليا لإدارة الأوبئة والجوائح  سمحت بإقامة  صلوات الجنازة في المساجد الكبرى التي تقام  بها صلاة الجمعة والمقصود بذلك كل مسجد تقام فيه صلاة الجمعة ".

وأضاف العيسوي في مداخلة  هاتفية ببرنامج “ كلمة أخيرة  “ المذاع علي قناة” اون اى ” : " مجلس الوزراء  وعبر اللجنة العليا لإدارة  أزمة الأوبئة والجوائح الصحية  وافق على القرار تيسيراً على المواطنين بعد أن وافقت من قبل على إعادة فتح دورات المياه وذلك في اجتماع  اليوم  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ".

ورداً على السؤال الموجه من الإعلامية لميس الحديدي حول  كون القرار ينطبق على الزوايا  أيضاً قال : " الزاويا  إن كانت تقام فيها  صلاة الجمعة يسمح فيها  بتأدية صلاة الجنازة وفقاً لنص وصحيح القرار الصادر مساء اليوم ".

وعقبت الحديدي قائلة : الزوايا  مساجد صغيرة  ولا يكون بها تهوية جيدة  ورد العيسوي قائلاً : الزوايا فقط التي تطبق  تؤدى فيها صلاة الجمعة  وطالما  يتم تأدية صلاة الجمعة فيها بضوابط احترازية  يطبق ذات الأمر على الجنائز ".

وناشد  العيسوي المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم مخالفتها  سواء في المساجد أو غيرها حفاظاً على صحتهم وصحة الآخرين ".

وحول الضوابط الاحترازية  في الجنائز والصلوات قال نوح العيسوى :  لابد من ارتداء الكمامات  والتباعد الاجتماعي وأن يحمل الشخص معه سجادة الصلاة الخاصة به " .

وكشف أن عدد المساجد الكبرى والجامعة  التي تؤدى فيها صلوات الجمعة يزيد على 80 ألف مسجد   ويسري عليها تطبيق القرار  بذات الإجراءات الاحترازية المتبعة في صلاة الجمعة ".

 

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