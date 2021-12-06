بشروط.. وزير الأوقاف يعلن عن عودة صلاة الجنازة للمساجد الكبرى

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأنه تيسيرًا على المواطنين في أداء صلاة الجنازة، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، سواء في صلاة الجنازة أم في صلاة الجمعة أم في سائر الصلوات ، كما تدعو جميع المواطنين إلى الحرص الشديد على سرعة تلقي لقاح كورونا.

وتابعت: سائلين الله (عز وجل) أن يعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.