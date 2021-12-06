عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بشروط.. وزير الأوقاف يعلن عن عودة صلاة الجنازة للمساجد الكبرى

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأنه تيسيرًا على المواطنين في أداء صلاة الجنازة، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، سواء في صلاة الجنازة أم في صلاة الجمعة أم في سائر الصلوات ، كما تدعو جميع المواطنين إلى الحرص الشديد على سرعة تلقي لقاح كورونا. 

وتابعت: سائلين الله (عز وجل) أن يعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

الأوقاف وزير الاوقاف صلاة الجنازة الأوبئة والجوائح الوزراء إجراءات التباعد الاجتماعي

ترشيحاتنا

نهضة لا يمكن إغفالها.. ليلى علوى توجه رسالة لملك السعودية وولي العهد

لدرء التهديدات.. التحالف يعلن بدء عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في اليمن

لا داعي للخوف.. رسالة طمأنة من مستشار الرئيس للمصريين بخصوص متحور أوميكرون

قطر: توقيت زيارة أردوغان وولي العهد السعودي للدوحة صدفة.. هل يلتقيان؟

إعلان الفائزين بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم وتجويده

بشرى سارة .. إقامة صلاة الجنازة في المساجد بـ 5 ضوابط لمواجهة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق لاتهامه بتربيح الغير مبلغ 76 مليون جنيه

صدمة.. كيروش يعلن عدم جاهزية أفشة لمباراة مصر والجزائر

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21 اليوم الإثنين

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

طارق شوقي : جهود تطوير المناهج توائم متطلبات سوق العمل

بلاغ رسمي من محمد إمام بالتعرض للابتزاز والسرقة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مميزة لـ هند صبري ولبلبة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يسرا ونيللي كريم وهنيدي فى افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

بعد رحمة خالد.. عبد الرحمن عرام أول مذيع من ذوي الهمم بدعم السيسي

في أولى تجاربه.. أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه القصير "أخويا" ..صور

فيديو

مهرجان البحر الأحمر.. إلهام شاهين تتألق بالعباءة الخضراء وهالة صدقى بالأسود.. فيديو

صخب سلبي.. طارق شوقي منزعج من الإعلام بسبب أزمة رابعة ابتدائي "فيديو"

بدءا من اليوم.. مدارس القاهرة تستعد لـ تطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا

دوللي شاهين: المصالح بتضارب.. فنانين كتير باعوني وبحترم كل الناس

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ