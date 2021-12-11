تهاجم حسام حبيب| شيرين عبدالوهاب: ابن أمه عشت معاه على الكنبة

أذاعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، الجزء الثاني من حوارها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي قالت خلاله عدة تصريحات هامة فجرت بها مفاجأة لجمهورها.

ونرصد في التقرير التالي أبرز ما قالته شيرين في هذا الحوار:

وأكدت شيرين عبد الوهاب، على حب الجمهور الكبير لها، وقالت إنها هي التي أحدثت تغيير في الوسط الفني وليس العكس، مشيرة إلى أنها تعلمت من كل مواقف الحياة التي واجهتها.

وحول شروط رجوعها لزوجها السابق الفنان حسام حبيب، علقت شيرين عبد الوهاب: «دي محتاجة معجزة من عند الله»، ونفت «شيرين» ما تردد حول مفاوضات رجوعها لـ حسام مرة أخرى، قائلة: «كل الكلام ده كذب وإفتراء»، كما علقت: «حسام ابن أمه الحيلة الدلوعة».

وقالت شيرين عبد الوهاب، حول زوجها السابق حسام حبيب: «أنا ما بدي ولد ابن أمه أنا بدي راجل وما بدي أحكي عنه لأنه خد أكبر من حجمه معايا وما بدي أغلط فيه»، مشيرة إلى أن الكلام الذي عرضته نضال الأحمدية عليها ونسبته لـ «حسام» كتبته أمه وليس هو عشان هو الحيلة الدلوعة عاوز كلمته مسموعة.

وقالت شيرين عبد الوهاب عن مدة زواجها من حسام حبيب: «عشت أربع سنين بنام على الكنبة، لكن بوهم نفسي إنهم كانوا حلوين، من فضلكم اضحكوا عليا وقولوا إنهم سنين حلوين وسيبولي ذكرى حلوة يعني»، مؤكدة أن الله سترها معها لأنه يريد ذلك.

وقالت شيرين عبد الوهاب أنها حاولت الإنتحار خلال فترة زواجها مع حسام حبيب، وعلقت لـ نضال قائلة: «ومين قالك إني ما حاولتش، بس والله العظيم ربنا لسة مش عايزني دلوقتي».

وقالت شيرين عبد الوهاب: «كنت عايزة أحفظ بويضاتي بأجود حالاتهم، وكنت عايزة أجمد بويضاتي لوحدهم بس حسام أصر أنه يشيل البويضات بالأجنة بتوعه، لكن أنا ما بدي أخلف منه خلاص، حسام حد مستهتر مش عارف يعني اية ست عايزة تدفن نفسها جنبه»، وانهارت شيرين بالبكاء.