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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تعتزم إطلاق ساعة ذكية قابلة للدوران مع كاميرا تحت الشاشة

سامسونج تعتزم إطلاق
سامسونج تعتزم إطلاق ساعة ذكية قابلة للدوران

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق ساعة ذكية جديدة ذات شاشة دوارة وقابلة للتوسيع حتى ضعف حجمها كما ستتميز الساعة بكاميرا، بالإضافة إلى عدد من المواصفات الكبيرة، كما سيتم دمج الساعة مع هواتف سامسونج للحصول على ميزات إضافية. 


وبحسب موقع Notebookcheck فإن ساعة Galaxy watch الذكية القادمة تم الكشف عنها ضمن براءة اختراع لشركة سامسونج حصلت عليها خلال الأيام الماضية، حيث تقدم الساعة فكرة جديدة عما ستكون عليه الساعات الذكية خلال الأشهر القادمة. 

Image Source: Let's Go Digital
سامسونج في ساعة Galaxy watch الذكية  القادمة

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وتتميز ساعة Galaxy watch الذكية بشاشة لمس تدعم مدخلات قلم S Pen الذكي مع كاميرا تحت الشاشة ومجموعة من المستشعرات، حيث يمكنها أن تحل محل الهاتف الذكي في المستقبل. 

The extensible display offers double the screen estate.(Image Source: Let's Go Digital)
سامسونج في ساعة Galaxy watch الذكية  القادمة


وستحصل ساعة Galaxy watch الذكية على شاشة مربعة قابلة للتوسيع والتدوير، مع ميزات العرض المرن، كما يمكن فصل الإطار العلوي الخاص بها عن جزء الإطار السفلي، كما يمكن سحب التاج وهذا يسمح للشاشة بالدوران تلقائيًا إلى اليمين أو اليسار.

(Image Source: Let's Go Digital)

ستدمج سامسونج في ساعة Galaxy watch الذكية  القادمة جميع أنواع المستشعرات التي يمكنها تتبع معدل ضربات القلب وضغط الدم والسعرات الحرارية وتشبع الأكسجين وحتى نسبة الجلوكوز في الدم لمرضى السكر. يتميز هذا الطراز أيضًا بكاميرا تحت الشاشة يمكنها التقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو. 

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