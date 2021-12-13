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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فنون جميلة حلوان تبدأ مؤتمر التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، المؤتمر الدولي الثامن للكلية وعنوانه "التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر"، ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورئيس المؤتمر.


و تقام فعاليات المؤتمر خلال الفترة من ١٣ : ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الكائن في ١٠١ شارع القصر العيني،  بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة حلوان، رئيس أكاديمية البحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والشخصيات الأكاديمية في مجال التكنولوجيا الرقمية واثارها في العمارة والفنون.

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جامعة حلوان: ملتقى التوظيف يحقق التواصل بين الطلاب وأصحاب المشروعات

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"الفنون الجميلة" جامعة حلوان تقيم المؤتمر الدولي الثامن للكلية.. اليوم

و يمثل المؤتمر مشاركة علمية جادة تتواكب مع جهود الدولة في التحول الرقمي في جميع المجالات بهدف قيادة مصر نحو الاتجاه التكنولوجي الرقمي لبناء "الجمهورية الجديدة"، كما هو مخطط في توجيهات الحكومة في السنوات الأخيرة من خلال العمل على تنفيذ معظم الحلول التكنولوجية في جميع القطاعات والمشاريع المختلفة بالدولة من خلال تنفيذ إستراتيجية مصر الرقمية الذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمي الإجتماعي الذي يقوم على ثلاث قواعد: البنية التحتية الفعالة والقيادة الدولية والسياج التشريعي والحوكمة.

ويعقد المؤتمر بمشاركة دولية متميزة من مجموعة مختارة من أساتذة الفنون والهندسة المعمارية الدولية والإقليمية من أمريكا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا وإندونيسيا والعراق ولبنان والأردن والكويت، بهدف توثيق التواصل العلمي وتبادل المعرفة بطريقة تخدم النهضة العلمية وتعزيز علاقات التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة بشأن الإكتشافات والإبتكارات البحثية الجديدة.

الفنون الجميلة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان جامعة حلوان المؤتمر الدولي الثامن تكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

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