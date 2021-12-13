"الفنون الجميلة" جامعة حلوان تقيم المؤتمر الدولي الثامن للكلية.. اليوم

تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للكلية، بعنوان “التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر”، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور عمرو سامي عميد الكلية.

ويمثل المؤتمر مشاركة علمية جادة تتواكب مع جهود الدولة في التحول الرقمي في جميع المجالات بهدف قيادة مصر نحو الاتجاه التكنولوجي الرقمي لبناء "الجمهورية الجديدة"، كما هو مخطط في توجيهات الحكومة في السنوات الأخيرة من خلال العمل على تنفيذ معظم الحلول التكنولوجية في جميع القطاعات والمشاريع المختلفة بالدولة من خلال تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية الذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمي الاجتماعي الذي يقوم على ثلاث قواعد: البنية التحتية الفعالة والقيادة الدولية والسياج التشريعي والحوكمة.

و تقام فعاليات المؤتمر خلال الفترة من ١٣ : ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الكائن في ١٠١ شارع القصر العيني، بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة حلوان، رئيس أكاديمية البحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والشخصيات الأكاديمية في مجال التكنولوجيا الرقمية واثارها في العمارة والفنون.

ويعقد المؤتمر بمشاركة دولية متميزة من مجموعة مختارة من أساتذة الفنون والهندسة المعمارية الدولية والإقليمية من أمريكا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا وإندونيسيا والعراق ولبنان والأردن والكويت، بهدف توثيق التواصل العلمي وتبادل المعرفة بطريقة تخدم النهضة العلمية وتعزيز علاقات التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة بشأن الاكتشافات والابتكارات البحثية الجديدة.