سمير راغب: الحرب البرية في إيران ليست مستحيلة وقد تشهد مشاركة نصف مليون جندي

أكد العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن اندلاع حرب في إيران ليس أمرًا مستحيلًا، مشيرًا إلى وجود إصرار من مختلف الأطراف على تصعيد وتيرة الأحداث.

وقال سمير راغب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إنه في حال نشوب حرب برية بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى؛ فمن المتوقع أن تشهد مشاركة ما لا يقل عن نصف مليون جندي، مع الاعتماد على القواعد العسكرية المنتشرة في منطقة الخليج العربي.

وأشار رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الحرب البرية قادمة لا محالة، خاصة بعد الأحداث التي تمت في الفترة الأخيرة.