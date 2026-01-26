بعد تواجد حاملات الطائرات في المنطقة.. سمير راغب: إيران قد تشهد ضربات أمريكية خلال الفترة القادمة

أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية المستدامة والدراسات الإستراتيجية، أنه خلال الفترة الحالية، تواجدت حاملتين للطائرات الأمريكية تتواجد في المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الحاملات قد توجه ضربات لأيران.

وقال سمير راغب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه من المتوقع أن تنضم طائرات الحرب الإلكترونية، مؤكدا أنه في خلال أسبوع قد يتم توجيه ضربات لإيران.

وتابع رئيس المؤسسة العربية للتنمية المستدامة والدراسات الإستراتيجية، أن إيران أكدت أنه لو تم توجيه ضربات لها ستعمل على الرد بشكل قوي، مؤكدا أن الحشد مطلوب لحماية القواعد الأمريكية في دول الخليج، خاصة أن إيران هددت بإغراق حاملة طائرات أمريكية، ولو حدث ذلك ستشعل الحرب في المنطقة.