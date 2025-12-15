سمير راغب: حادث سيدني هو الأضخم على مدار عقود.. وعمل إر.هابي متكامل

أكد العقيد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية ، أن الحادث الذي وقع على أحد شواطئ أستراليا، في منطقة سيدني، والذي تم فيه مواطنين استراليين يحملون الديانة اليهوية، هو الأضخم والذي تم على مدار عقود طويلة

وقال سمير راغب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن استراليا بها زمة بوجود كميات كبيرة من الأسلحة بالرغم من مبادرات عدم وجود أسلحة متواجدة بكثرة ضمن المواطنين،

الحادث الذي تم يعد عمل إرهابي كامل، لأنه كان جريمة لم تستهدف أي فئة معينة ولكن تم إستهداف الجميع بشكل عشوائي، مؤكدا أن أستراليا لديها علاقات سيئة مع إسرائيل وإيران.