أحمد موسى: إسراء عبد الفتاح تلقت تمويلا من مؤسسة دولية عام 2010

كشف الإعلامي أحمد موسى عن كواليس أخطر تحقيق صحفي أعده خلال عمله في جريدة الأهرام، مؤكّدًا أن الموضوع شكّل إنذارًا مبكرًا لما شهدته مصر لاحقًا من أحداث جسام في 25 يناير 2011.

وأوضح موسى، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» على قناة TEN، أن التحقيق نُشر يوم السبت 18 أبريل 2009 بعنوان «المؤامرة الكبرى ضد مصر»، معتمدًا على معلومات دقيقة وموثقة جعلت من الصعب التشكيك في صحتها.

تقرير سري بالغ الخطورة

وأشار إلى أنه حصل على تقرير سري بالغ الخطورة دفعه إلى الانعزال في مكتبه والعمل عليه فورًا، موضحًا: «قلت لنفسي ده موضوع السبت، وكتبت كل التفاصيل، وكنت حريص جدًا ألا يتسرب لأي أحد».

عدم الإفصاح عن المصادر

وأضاف موسى أن ردود الفعل بعد النشر كانت قوية جدًا، حيث أثار التحقيق غضبًا داخل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، لكنه تمسك بعدم الإفصاح عن مصادره، قائلًا: «أنا لا يمكن أن أفضح مصدري لأي شخص، التزامًا بأخلاقيات المهنة».

أحداث 25 يناير

وأكد الإعلامي أن معظم ما ورد في التحقيق تحقق لاحقًا على أرض الواقع خلال أحداث 25 يناير، بدءًا من التحركات الدولية ودور جماعة الإخوان، وصولًا إلى التحركات الإعلامية والدبلوماسية والعسكرية ومحاولات زعزعة الاستقرار الداخلي.

وأشار موسى إلى أنه كشف أيضًا بعض الملفات الأخرى المتعلقة بحركات الاحتجاج، مثل تقريره حول تلقي الناشطة إسراء عبد الفتاح تمويلًا من مؤسسة دولية عام 2010، مؤكدًا أن هذه الوقائع شكلت جزءًا من الصورة الكاملة لما واجهته مصر في تلك الفترة.