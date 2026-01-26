قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقديرات إسرائيلية: الحشد العسكري الأمريكي حول إيران يتجاوز حدود الردع التقليدي
لكبار السن.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت فى الدوري المصري والقناة الناقلة
أحمد موسى: إسراء عبد الفتاح تلقت تمويلا من مؤسسة دولية عام 2010
بمدى يصل لـ 644 كم.. فولفو تكشف عن EX60 الكهربائية الجديدة| صور
رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه مستهل الإثنين
أزمة ثقة متصاعدة بين واشنطن وأوروبا تضع مستقبل الناتو تحت المجهر
الفلبين.. مصرع 7 أشخاص وفقدان 144 في غرق قارب
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
ليلة النصف من شعبان .. موعدها وأفضل عبادة تغتنم بها الثواب
مسؤول أمريكي رفيع المستوى: نتوقع فتح معبر رفح بنهاية الأسبوع
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أزمة ثقة متصاعدة بين واشنطن وأوروبا تضع مستقبل الناتو تحت المجهر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تتزايد المؤشرات على اتساع فجوة الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، في ظل خلافات سياسية واستراتيجية متراكمة، يتصدرها الجدل حول جرينلاند وتصاعد التوتر في العلاقات الأميركية–الكندية، ما يثير تساؤلات جدية بشأن مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) وطبيعة التوازن داخل المعسكر الغربي.

وبحسب تقارير مختلفة، لم تعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرأ في العواصم الأوروبية على أنها مجرد مواقف إعلامية، بل بات ينظر إليها كسياسات محتملة، خصوصاً بعد حديثه المتكرر عن مناطق مثل جرينلاند وكندا ضمن رؤية توسعية في نصف الكرة الغربي. هذا الطرح، وإن تراجع حده العلني أخيراً، ترك أثراً عميقاً في الحسابات الأوروبية.

وقال متابعين إن ترامب بدا وكأنه خفف من حدة مواقفه خلال مشاركته في منتدى دافوس، “لكن ذلك لا يعني تراجعاً جوهرياً في طموحاته”. وأضاف أن ضغوطاً أوروبية متزامنة، دبلوماسية وعسكرية واقتصادية، لعبت دوراً في كبح التصعيد، مشيراً إلى أن تحركات أوروبية لتعزيز الحضور الأمني في جرينلاند حملت رسالة ردع واضحة.

في موازاة ذلك، تشهد العلاقات بين واشنطن وأوتاوا توتراً متجدداً. فمنذ ولايته الأولى، أبدى ترامب رغبة في إعادة صياغة الأطر التجارية مع كندا، وهو ما عاد وطرحه بقوة مع بداية ولايته الثانية. كما أثارت تصريحاته السابقة بشأن ضم كندا إلى الولايات المتحدة استياءً واسعاً داخل الأوساط السياسية الكندية، التي بدأت – وفق تقارير – تنويع شراكاتها الاقتصادية وعدم حصر خياراتها بواشنطن.

واعتبر مراقبون أن “ما حدث حول جرينلاند كان جرس إنذار حقيقياً لأوروبا”، موضحاً أن الخشية الأوروبية لم تتبدد رغم تراجع نبرة التصعيد. وأشار إلى تصاعد الأصوات داخل الاتحاد الأوروبي الداعية إلى تقليل الاعتماد الأمني على الولايات المتحدة، سواء عبر رفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي أو تطوير أطر تعاون موازية داخل القارة.

ويرى مراقبون أن العلاقة بين ترامب وأوروبا ظلت متأرجحة بين خطاب ودي عن “الروابط التاريخية” وانتقادات حادة لقادة أوروبيين، ما خلق مناخاً من عدم اليقين الاستراتيجي. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الأمريكية، تبدو هذه التوترات عاملاً إضافياً في مشهد غربي يزداد تعقيداً، حيث لم يعد تماسك التحالف عبر الأطلسي أمراً مسلّماً به كما كان في السابق.

الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين خلافات سياسية واستراتيجية جرينلاند العلاقات الأميركية–الكندية الناتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتدى دافوس الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

أرني سلوت

القرار اتُّخِذ.. إدارة ليفربول تطيح بـ أرني سلوت بعد الهزيمة الأخيرة

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

موعد صرف مرتبات فبراير2026

بعد قرار المالية .. هذا موعد صرف مرتبات فبراير 2026

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

ترشيحاتنا

مرموش

100% من الأهداف في الاتحاد| عمر مرموش يكتب رقما تاريخيا.. إيه الحكاية؟

نجم صغير

سِوارها رفيق يد الجوزاء الخفي.. أثر كوني يكشف سر نجم عملاق

دوري أبطال أوروبا

حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد