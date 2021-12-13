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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية يطلقان احتفالية ملتقيات التوعية التثقيفية

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،مساء أمس الأحد بديوان عام الوزارة، فعاليات انعقاد احتفالية ملتقيات التوعية التثقيفية للشباب تحت عنوان "منظمة العمل الدولية تتحدث مع الشباب" حول  مستقبل العمل، وتبدأ بتنفيذ خمس ورش عمل خلال شهري ديسمبر ويناير.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة للتعاون الدائم بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة لتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الهادفة نحو الارتقاء بالشباب المصري في العديد من المجالات.

قال الدكتور أشرف صبحي :"أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تسعي دائما لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في شتي المجالات"، مؤكداً أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية يهدف دائماً إلي الوصول لمختلف محافظات الجمهورية والشباب المصري كافة.

من جانبه، أوضح ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن التعاون المثمر الدائم بين المنظمة ووزارة الشباب والرياضة من شأنه  تحقيق نتائج إيجابية وبناءة وخادمة للمواطن والمجتمع مما يعزز من قيمة الاستفادة المجتمعية للبرامج المنفذة.

أضاف أن الهدف من البرنامج هو رفع وعي الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال العديد من الورش التدريبية في مجالات ريادة الأعمال وبرامج تشغيل الشباب ، دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل ، السلامة والصحة المهنية للشباب سواء عمال أو أصحاب عمال، المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية عبد الفتاح السيسي

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