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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفتح النار على كيروش مدرب منتخب مصر

شوبير
شوبير

فتح الإعلامي أحمد شوبير النار على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بعد الخسارة أمام تونس بهدف دون رد فى نصف نهائي كأس العرب.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي ، كيروش لم يقدم أى شىء خلال مباراة منتخب مصر امام تونس ، وتسبب فى الخسارة  نتيجة إدارته السيئة.

وأضاف : " كيروش ظهر متوترا جدا ، وسهل المباراة كثيرا على المنتخب التونسي نتيجة التشكيل الخاطىء وتغييراته غير الجيدة ".

وتابع : " استغربت جدا من تصريح كيروش بعد المباراة ، وحديثه أن ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم لصالح تونس وألغاءها الفار أثرت سلبيا على معنويات نجوم منتخب مصر ، تصريح غريب وعجيب والمفروض يكون العكس يا مستمر كيروش ! " .

وأكمل : " كيروش مدرب لا يجد المفاجآت فى المباراة ، وليس لديه القدرة على مفاجئة الخصم ، مشيرا إلى ان مدرب تونس لم يبذل مجهودا كبيرا فى معرفة طريقة لعب المنتخب الوطني نتيجة عدم امتلاك كيروش لميزة ارباك حسابات الفريق المنافس " .

وعلى جانب أخر ، أصبح منتخب مصر الأول لكرة القدم على موعد مع مباراة قوية أمام المنتخب القطري السبت المقبل فى إطار لقاءات تحديد المركز الثالث والرابع لبطولة كأس العرب .

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم السبت المقبل وسيتم إذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت المفتوحة والكاس القطرية وأون تايم سبورت .

وتلقى منتخب مصر الخسارة بهدف دون رد أمام تونس فى مباراة نصف نهائي كأس العرب ، بينما فاز المنتخب الجزائري على حساب قطر بهدفين مقابل هدف .

وتعد تلك المواجهة بين مصر وقطر هي الأولى بالنسبة للمنتخبين كمباراة رسمية حيث التقي المنتخبان 9 مرات من قبل في مباريات ودية .

وحقق المنتخب الفوز في 5 مباريات منها وتعادلا في مباراتين وهزم في مباراتين.

احمد شوبير كارلوس كيروش منتخب مصر تونس كأس العرب

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