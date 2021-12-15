مهند مدين: منتخب مصر أقوى فرق البطولة العربية

أكد مهند مصطفي المبروك مدين لاعب المنتخب الليبي ونادي الخليج السعودي لكرة القدم أن منتخب مصر هو أقوى الفرق المشاركة في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وشدد على أن مستوى الفراعنة في تطور مستمر مع المدير الفنى كارلوس كيروش الذي نجح في اكتشاف عناصر جيدة من اللاعبين المحليين الذين راهن عليهم وظهروا بمستوى جيد في المباريات الماضية.



وأضاف لاعب المنتخب الليبي أن الفراعنة استحقو بجدارة الوصول إلي المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم بعد الأداء البطولي الذي قدموه خلال مشوار التصفيات في المجموعة التى ضمت مصر وليبيا والجابون وأنجولا.



وأضاف مدين أن لاعبى منتخب ليبيا قدموا أداءً بطوليا خلال التصفيات وأمام المنتخب المصري غير أن التوفيق لم يحالفهم في استكمال المشوار بسبب قوة المنتخب المصري الذي اقتنص بطاقة التأهل للدور الإقصائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022



يذكر أن مهند مدين لعب لأندية كثيرة بعضها ليبية وأخري في بلاد عربية منها نادي رفيق بصرمان ونادي الوفاق بصبراته ونادي الأولمبي بالزاوية ونادي الأهلي بطرابلس ونادي رفيق بصرمان ونادي النجمة اللبناني ونادي النجم الساحلي التونسي ونادي الخليج السعودي ونادي الأهلي بنغازي ونادي النفط البصرة العراقي ولعب للمنتخب اللليبي وتألق معه.