أستاذ اجتماع سياسي عن الخداع باسم الدولة: لا تنمو ظاهرة إلا بوجود بيئة صالحة

خصص الإعلامي أحمد الطاهري، حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، لمناقشة قضية "الخداع باسم الدولة.. وكيف تأخذ حذرك من مدعي الصفات الرسمية؟".



علق الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، على ظاهرة الخداع باسم الدولة، قائلا: "لا يوجد ظاهرة تنمو إلا وهناك بيئة صالحة لنموها".

وأضاف "زايد"،خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "يوجد ثقافة عامة لدى المواطنين أنه لا يستطيع أحد قضاء خدمته بدون شخص معه "واسطة".

