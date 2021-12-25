دعاء دخول المنزل.. 9 كلمات رددها حتى تكون في معية الله

دعاء دخول المنزل.. الدعاء من الأشياء المحمودة وهي العبادة الأسهل التي تجعل الاتصال دائما بين العبد وربه، ومدى قربه وبعده منه، ومدى تقربه من الله سبحانه عبر الدعاء ومدى بعده عنه، ومن أهم الأدعية المستحب الالتزام بها دعاء دخول المنزل.



دعاء دخول المنزل

ورد في الأثر كثير من الأدعية التي يُستحب أن يقولها المسلم إلى دخل المنزل، ومنها أن يقول المسلم إذا دخل المنزل: “بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا”، وقد ثبت أنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- أوصى المسلمين بالذكر عند دخول البيت، فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- إنَّ رسول الله -عليه الصَّلاة والسَّلام- قال: “إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وإذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وإذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالْعَشَاءَ”.



دعاء دخول المنزل والخروج منه

روي في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا بني إذا دخلت على إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وروينا في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله).



وروي عن أبي أمامه الباهلي، واسمه صدي بن عجلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل رجل خرج غازيًا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله عز وجل، حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى)، ومعنى ضامن على الله تعالى: أي صاحب ضمان، والضمان: الرعاية للشيء، كما يقال: تامر، ولابن، أي صاحب تمر ولبن، لذا فإن معناه أنه في رعاية الله عز وجل، وما أزجل هذه العطية، اللهم أرزقناها.



كما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل ولم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من النهار إلى بيته يقول: (الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وأسقاني، والحمد لله الذي من علي، أسألك أن تجيرني من النار).



فضل دعاء دخول المنزل والخروج منه

يكمن فضل دعاء الدخول إلى المنزل والخروج منه في أنَّه يمنع الشياطين من دخول البيت والمبيت فيه، وهذا ما ورد جليًّا في حديث رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- الذي قال فيه: “إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ كما أنَّه في دعاء الدخول إلى البيت والخروج منه بركة ومغفرة ورحمة من الله، فعلى المسلم أن يلتزم بهذه الأذكار المشروعة بدلائل صحيحة، وأن يكون لسانه دائمًا على اتصال بهذه الأدعية والأذكار التي تجعله على اتصال دائم بالله سبحانه وتعالى.



دعاء المنزل الجديد من السنة النبوية

عن النبيِّ -عليه الصّلاة والسّلام- فيما وردَ عن خولة بنت حكيم -رضي الله عنهما- قالتْ:سمعتُ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- يقول: “منْ نزلَ منزلًا ثمَّ قالَ: أعوذُ بكلماتِ الله التَّامات من شرِّ ما خلقَ، لم يضرهُ شيءٌ حتَّى يرتحلَ من منزلِهِ ذلكَ”.



دعاء المنزل الجديد من الأدعية المستحبة

اللهم أجعل هذا البيت محل سلام وخير ولا تجعله محل فسق وفجور، وعصيان.

اللهم حصن هذا البيت من كل شر وسوء.

اللهم توفنا في هذا البيت وأنت راض عنا.

اللهم أجعل كل من في البيت سعيد وأجعله منزلًا مباركًا.

اللهم أبعد الشيطان عن هذا البيت وأهله.

اللهم أجعله مأوى صلاح وخير وبركة.

يا رب أحفظ بيوت المسلمين و أحفظ بيتنا وبيت كل أحبابنا.

اللهم أبعد عنا الحاسدين.

اللهم أغفر لنا وأعف عنا وأجعل بيتنا منزلًا حميدًا.

اللهم بارك في القليل وزد لنا الكثير.

اللهم بارك في البيت الجديد اللهم أبعد عنا المكر والخبث.

اللهم بارك في الطعام والشراب والملبس والرزق.

اللهم ارزقنا في هذا البيت طاعتك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم ارزقنا خيره وخير ما جاء به واكفنا شره وشر ما جاء به.



دعاء تحصين المنزل الجديد

أُعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ شَيطَانٍ وَهَامَّة ، وَمِن كُلِّ عَينٍ لَامَّةٍ.

بسم الله الرحمن الرحيم

فعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :( إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيتَهٌ فَذَكَرَ اللهَ عِندَ دُخُولِهِ وَعِندَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشََّيطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُم وَلَا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَم يَذكُرِ اللهَ عِندَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيطَانُ: أَدرَكتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَم يَذكُرِ اللهَ عِندَ طَعَامِهِ قَالَ : أَدرَكتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ).

قراءة سورة البقرة فقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قراءة سورة البقرة، خاصة في المنزل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا تَجعَلُوا بُيُوتَكُم مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيطَانَ يَنفِرُ مِنَ البَيتِ الذِي تُقرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ) رواه مسلم.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(مَا أَنعَمَ اللهُ عَلَى عَبدٍ نِعمَةً فِي أَهلٍ وَمَالٍ وَوَلَدٍ فَقَالَ: (مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ)، فَيَرَى فِيهَا آفَةً دُونَ المَوتِ)

رواه الطبراني في الأوسط وصححه ابن القيم في شفاء العليل وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة.

وعنه صلى الله عليه وسلم: (أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مَا يَسُرُّهُ قَالَ : الحَمدُ لِلَّهِ الذِي بِنِعمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ) رواه ابن ماجه وقال النووي: إسناده جيد "الأذكار.