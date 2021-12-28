من نظرة عين بيوقعني.. لطيفة تروج لأغنية الأستاذ

روجت الفنانة التونسية لطيفة، لكليبها الغنائي الجديد "الأستاذ" بصور من كواليس التصوير، وذلك بعد طرحه مؤخراً.

ونشرت لطيفة الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت عليها: "حبيبي مهنيني مدلعني من نظرة عين بيوقعني ..في حنانه تملي مطمعني يا سلام يا سلام ..شوفوا الكليب كامل على اليوتيوب#الاستاذ #لطيفة".



وكانت لطيفة، قد طرحت مؤخرا أغنية "الأستاذ" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.



وتجاوز الكليب حاجز 5.2 مليون مشاهدة بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 7 سبتمبر الماضي، وظهر معها الفنان أحمد كرارة في أحداث الكليب الذي تم تصويره بجوار أهرامات الجيزة.

كليب الأستاذ

طرحت الفنانة لطيفة أغنيتها الجديدة “الاستاذ” والتى يشاركها فى الفنان احمد كرارة وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب.

وصوَّرت لطيفة، الكليب، في سقارة وبمنطقة الأهرامات، ونشرت بعض الصور منه، ووصف جمهورها الصور بعروس قرطاج في حضن الفراعنة.

وتنقل أغنية "الاستاذ"، لطيفة، نقلة نوعية فيما تقدمه من محتوى موسيقي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.

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